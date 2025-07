Galerii: Hop galerii uus näitus uurib glasuurpõletuse mõju kristallglasuurile

2024. aastal pälvis Triin Lehismets oma magistritöö loomingulise väljapaneku eest Eesti Kunstiakadeemia lõputööde näitusel "Tase" noore tarbekunstniku preemia. Näitusel "Glasuur vs. ahi", mis on toonase lõputöö edasiarendus, toob Lehismets vaataja ette glasuurpõletuse mõju kristallglasuuride välimusele.

"Keraamika juures on mind algusest peale võlunud glasuurimaailm ning selle köögipool. Kõige põnevamad on minu jaoks glasuurid, mis asuvad piirimail – mati ja läikiva ala, kristallilise ja mittekristallilise ala vahel. Puhas monotoonne pind on liiga igav, iseloomutu. Glasuuride muutmine on nagu mõistatuse lahendamine, otsid erinevaid väikseid tükikesi, et saada kokku uus pilt," kirjeldas Lehismets avatud väljapanekut.

Keraamiku sõnul kristallglasuurid on ühed visuaalselt efektsemad, kuid kõige keerukamad glasuurid. "Näitusel on näha, kuidas põletusprogrammi muutmine mõjub glasuuri välimusele," lausus ta. "Näitusel olevad tööd on jagatud retsepti järgi nelja gruppi, milles iga vaagen on põletatud erineva põletusprogrammiga. Põletusete maksimaalne temperatuur püsis muutumatuna, glasuuri välimuse erinevused tulenesid ahju jahtumise etappidest."

Näitus "Glasuur vs. ahi" on Hop galeriis avatud 27. juulini.