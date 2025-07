Galerii: Vabaduse galeriis avatud näitusel näeb Vello Vinna värsket loomingut

Näitus Vabaduse galeriis pakub võimalust näha Vello Vinna loomingu kaht olulist suunda: uued graafikaseeriad, mille valmimine on nõudnud enam kui nelja aasta pikkust pühendumist, ning suuremõõtmelised joonistused, mida varem pole avalikkusele laialdaselt eksponeeritud.

Vello Vinna uued graafika kolmikseeriad, mis valmisid aastatel 2021–2025, toovad esile talle omase detailitäpsuse, keelemängulisuse ja optilise peenuse. Allegoorilised kujundid põimuvad visuaalsete paradokside ja peidetud kihistustega, pakkudes vaatajale mitmetasandilisi tõlgendusvõimalusi.

Näiteks sari "Tehis- ja ehisliikurid" käsitleb tänapäevast tehnoloogiat selle esteetilistes ja usulistes mõõtmetes. "Liikurid võivad olla nii maa peal kui õhus, liikuda ratastel või lennata — tegu võib olla tehisintelligentsi, tehismõtlemise, tehisinglite või hoopis droonidega," märkis Vinn.

Näitusel on eksponeeritud ka kunstniku reljeeftrükidetailid, mis annavad harukordse võimaluse näha, kuidas Vinn oma teoseid tehniliselt teostab.

Raamatud ja tekstid on olnud Vinna loomingus läbivad motiivid. Tänavu, mil möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest, on erilise tähelepanu all tema 1996. aastal loodud 12-osaline suuremõõtmeliste joonistuste sari "Raamat". Siin avab kunstnik sõnade ja sümbolite eri tahke, mängides nii sisu, tähenduse kui ka funktsiooniga.

Näitus Vabaduse galeriis on avatud 20. augustini.