Ilmus Margus Oti filosoofiline uurimus heaolust

Keskendudes eelkõige inimese heaolule, käsitleb Ott erinevaid teemasid heaolumõõdikutest inimsuheteni ja kunstidest looduskeskkonnani ning jõuab

järeldusele, et olemine ise ongi juba hea, võrratu, absoluutne, kuid see saab alati olla veel parem.

Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask ütles, et Oti hästi

struktureeritud ja sisutihe raamat pakub kaasamõtlemise mõnu, mitte lihtsaid

vastuseid: "See on filosoofiline ja eluline rännak läbi rõõmu, kurbuse, keele, looduse ja ühiskonna – see ongi heaolu oma mitmekesisuses ja võluvates vormides."

Margus Ott kaitses doktorikraadi filosoofias Tallinna Üllikooli Eesti

humanitaarinstituudis 2014. aastal. Ta on õpetanud filosoofiat paljudes Eesti ülikoolides ning tema peamised uurimisteemad on keerukus, ajalisus, kehastumus ning võrdlev filosoofia.

Aastatel 2015–2018 ilmus temalt kuueköiteline teos "Väekirjad", aastal 2024 kaks ingliskeelset teost: "Embodiment Theory and Chinese Philosophy" ja "Resonances of Neo-Confucianism". Ott on tõlkinud eesti keelde mitmeid mõtlejaid: Gilles Deleuze, Zhuāngzi, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Henri Bergson ja François Jullien. Samuti on ta avaldanud antoloogia hiina vaimulugemis- ja muusikapärimuse tekstide tõlgetega ("Muusika ja muundus").