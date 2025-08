Galerii: Haapsalus algas 31. Augustibluus

Tänavune festival on pühendatud bluusilegendi B.B. Kingi 100. sünniaastapäevale. Laupäeva õhtul jõuab pealavale eriprojekt BB KING 100, mille koosseisus astuvad lavale mitmed tunnustatud Eesti muusikud, eesotsas Dave Bentoni, Mikk Dede, Teele Viira, Emil Rutiku, Ain Agana ja Raul Ukaredaga. 14-liikmelises koosseisus teevad kaasa ka tuntud USA trummar Michael Miley (Rival Sons) ja 2015. aastal Eurovisioonil Lätit esindanud Aminata Savadogo.

Haapsalus reedel alanud Augustibluusi festivali üks peaesineja Curtis Salgado oli Eesti publikust vaimustuses. "Ameerikas ei ole üldse sellist publikut kui Haapsalus," märkis Salgado. "Teil on kultuursed ja intelligentsed inimesed, kes saavad muusikast aru ja on hingega asjas kaasas. Mul tekkis soov kolida Eestisse."

Augustibluusi korraldaja Raul Ukareda sõnul vaatab ta festivali reedesele päevale tagasi ainult positiivsete emotsioonidega. "Plats on täis toredaid inimesi, mis võiks korraldajat veel rohkem rõõmustada. Laupäeva õhtu tundub tulevat veel vägevam." Tänavune Augustibluus on näinud eraldi vaeva, et meelitada festivali publiku hulka rohkem väliskülalisi ja Ukareda sõnul on see ka vilja kandnud. "Nii platsil ringi vaadates kui piletimüügi pealt on näha, et väliskülalisi on tavapärasest rohkem."

Reedese festivalipäeva tipphetkede hulgas oli lisaks Salgado esinemisele teeneka trummari Toomas Rulli 60. sünnipäeva kontsert, kus Rull esitles oma uut projekti Serviti. Reede õhtu lõpetas suure publikumenu saatel Lexsoul Dancemachine koos Ivo Linnaga.