Eesti hiphopi festival toob Elvasse kodumaised edetabelite tipud.

15. ja 16. augustil toimub Elvas Eesti hiphopi festival, mis toob publikuni kava, mis laiub hiphopist pungini ja indist popini.

Reedel teevad otsa lahti noored tõusvad tähed Skizo, Lotey ja Benakanister. Õhtul aitavad edasi kulgeda popvürtsitar Valge Tüdruk, rahvalaulik Kermo Murel, Margiiela ja Pluuto ühiskava ning modernsed visionäärid Prodigyboys. Debüütalbumi "Kuu Poest Balti Jaamani mixtape" 10. aastapäeva tuleb tähistama Hang Kung ning publiku tõmbavad finišisse Eesti Muusikaauhindade rap/hiphop kategoorias auhinnatud Villemdrillem ja Säm.

Laupäevale annavad hoogu Freestarz Leedust ja Brīvrunu Projekts Lätist ning kohalikud ässad Töökoda, Väike PD, Bad Art, Sip€lga & Yohan, Kirot, Arop ning Genka koos Paul Oja ja Dew8-ga. Oma kauaoodatud EHHF-i debüüdi teevad Eik ja Triibupasta, festivalile paneb tugeva punkti aga väsimatu rämmarbande 5miinust.

Mõlemal õhtul toimub Peltareiv ning kavas on ka tänavakoss, Graffitijam, tantsuvõistlus, Open Mic ning "Huumoriklubi" koos Sander Õiguse, Daniel Veinbergsi ja Aleksander Eeri Laupmaaga.

Festivali täieliku ajakava leiab siit.