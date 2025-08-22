Galerii: Ashot Jegikjan avas Vabaduse galeriis isikunäituse "Mummuistlik rand"
Reedel, 22. augustil avas maalikunstnik Ashot Jegikjan Tallinnas Vabaduse galeriis isikunäituse "Mummuistlik rand".
Ashot Jegikjan sündis 1955. aastal Armeenias Jerevanis. Alates 1985. aastast on Jegikjan vabakutseline kunstnik Eestis. Ta on illustreerinud ja kirjutanud raamatuid ning jutte erinevatele väljaannetele.
1992. aastal nimetas ta oma maalimisstiili mummuismiks.
Näitus "Mummuistlik rand" on avatud 17. septembrini.
Toimetaja: Karmen Rebane