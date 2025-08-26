Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

Neljapäeval algab Tartus kümnes Aparaaditehase festival, mis kutsub seekord kolmel päeval avastama nii kultuuritehase tagatubasid kui ümbritseva kvartali põnevaid nurgataguseid.

Festivali programm saab avapaugu neljapäeval 28. augustil, mil on võimalik saada osa nii vaatemängulisest tantsulavastusest "Piiride puudutus" Aparaaditehase katuseaias ning näha ka sel suvel tehases üles võetud lühifilmide kasseti "Ükskord Aparaaditehases.." esilinastust.

Reedel, 29. augustil toimub aasta suurim Galeriide öö järjekorranumbriga 16, kus on lisaks galeriidele avatud ka kunstistuudiote ja teistegi Aparaaditehase majaliste uksed. Külastajatel on võimalus näha 12 eriilmelist näitust, võtta osa kuuest erinevast töötoast, kuulata nelja live-esinemist ja seigelda neljal põneval tuuril, nii Aparaaditehases kui selle ümbruses.

Laupäeval, 30. augustil, suletakse Kastani tänava taas autoliiklusele ning seal võtavad koha sisse Müürilille täika kauplejad. Kohal on ka Ajuokse alternatiivkunsti turg, taimeturg Plantäika ning Biit Me kureeritud plaaditurg. Aparaaditehase taskupargis jagub aga uudistamist lastele ja peredele.

Terve programmiga saab tutvuda siin.