X!

Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

kultuur
Aparaaditehas
Aparaaditehas Autor/allikas: Jopp Creative
kultuur

Neljapäeval algab Tartus kümnes Aparaaditehase festival, mis kutsub seekord kolmel päeval avastama nii kultuuritehase tagatubasid kui ümbritseva kvartali põnevaid nurgataguseid.

Festivali programm saab avapaugu neljapäeval 28. augustil, mil on võimalik saada osa nii vaatemängulisest tantsulavastusest "Piiride puudutus" Aparaaditehase katuseaias ning näha ka sel suvel tehases üles võetud lühifilmide kasseti "Ükskord Aparaaditehases.." esilinastust.

Reedel, 29. augustil toimub aasta suurim Galeriide öö järjekorranumbriga 16, kus on lisaks galeriidele avatud ka kunstistuudiote ja teistegi Aparaaditehase majaliste uksed. Külastajatel on võimalus näha 12 eriilmelist näitust, võtta osa kuuest erinevast töötoast, kuulata nelja live-esinemist ja seigelda neljal põneval tuuril, nii Aparaaditehases kui selle ümbruses.

Laupäeval, 30. augustil, suletakse Kastani tänava taas autoliiklusele ning seal võtavad koha sisse Müürilille täika kauplejad. Kohal on ka Ajuokse alternatiivkunsti turg, taimeturg Plantäika ning Biit Me kureeritud plaaditurg. Aparaaditehase taskupargis jagub aga uudistamist lastele ja peredele.

Terve programmiga saab tutvuda siin.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

11:30

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

11:08

Flow Rea trio avaldas debüütalbumi "Pulse"

10:28

Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

10:02

Britta Benno: graafikatriennaal on alati olnud revolutsiooniline sündmus

09:39

Septembri lõpus jõuab kinodesse dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

25.08

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

25.08

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

25.08

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

25.08

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.08

"Vooluga kaasa" tegijad toovad Eestisse oma Oscari

25.08

Arvustus. Isa ja poja ballaad – viljakandva õunapuu tüve najal

25.08

Minu elu muutnud raamat | Valdur Mikita ja "Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust"

25.08

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

24.08

Galerii: Animist Tallinna peapreemia võitis Natalia Mirzoyani film "Lumi saadab meid"

24.08

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

25.08

Pildid: ERSO ja Viimsi Artium avasid ühiselt hooaja

25.08

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

25.08

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

25.08

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo