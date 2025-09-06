X!

Galerii: Jass Kaselaan avas isiknäituse "Karjane. Haud. Tiibadega inimene"

Jass Kaselaane isikunäituse „Karjane. Haud. Tiibadega inimene“ avamine
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis avati 5. septembril Jass Kaselaane isiknäitus "Karjane. Haud. Tiibadega inimene", mis on eksistentsiaalne mõtisklus elust, surmast ja vastutusest.

Skulptorile omase püsivuse ja rahuga vaatleb Jass Kaselaan Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) kolmel korrusel raskusi, mille kanda võtmine võib inimese murda või teenida tiivad. 

Kaselaanele omase tundlikkuse, totaalsuse ja inimsusega käsitlevad näitusele loodud uued skulptuuri- ja joonistuste seeriad teemasid ja motiive, millest mõtlemist tundub laiemas ühiskondlikus plaanis iseloomustavat ärev ja hüplik ebakindlus.

Kaselaan keskendub oma loomingus valdavalt suuremahulistele skulptuuri-, heli- ja ruumiinstallatsioonidele. Kaselaane projekte iseloomustab installatsioonide totaalsus, mis on samas pisimagi detailini läbimõeldud, arvestades valitud teemat ja toimumispaiga ruumi.

Tema teosed kannavad endas eksistentsialistlikku vaimsust, mille abil käsitleb kunstnik religiooni ja teaduse ning tehnoloogilise progressi omavahelisi puutepunkte. Jass Kaselaan on ka mitmete "Kunstiteoste tellimise seaduse" raames valminud avaliku ruumi kunstiteoste autor.

Näitus "Karjane. Haud. Tiibadega inimene" on avatud kuni 2. novembrini 2025.

Toimetaja: Annika Remmel

