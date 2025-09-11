Südalinna teatri uus hooaeg toob lavastusi Sveta Grigorjevalt, Kertu Moppelilt jt

Algaval hooajal tuleb Südalinna Teatris lavale nii nüüdisteatrit kui klassikat ning lavastama tulevad teiste hulgas Aare Toikka ja Sveta Grigorjeva, Kertu Moppel ja Johan Elm.

Autoritest jõuavad lavale Cervantes ja Turgenev, saksa kaasaegne näitekirjanik Lutz Hübner ning Soomes resideeruv Mihhail Durnenkov, aga ka mitmed eesti algupärandid.

Südalinna Teatri esimene hooaeg algab 19. septembril suures saalis teatri kunstilise juhi Dmitri Petrenko lavastusega "Isad ja pojad", mis põhineb Brian Frieli Turgenevi samanimelisel romaani dramatiseeringul.

21. novembril toovad Piip ja Tuut Südalinna teatri näitlejatega publiku ette uue põlvkonna kloune, nii väikestele kui suurtele. Piibu ja Tuudu lavastuses "Klounid lendavad Marsile" võetakse ette inimkonna ammune unistus – ära selle planeedi igaveste hädade keskelt, kaugele universumi säravatesse ja põnevatesse avarustesse.

Lutz Hübneri näidendi "Ta peab lahkuma" toob 29. novembril Südalinna Teatri väikeses saalis lavale Aare Toikka VAT Teatrist. Näidendis saavad kokku kaks vastutusrikast osapoolt, vanemad ja õpetajad, kes kohtuvad lastevanemate koosolekul.

10. oktoobril esietendub tuntud leedu lavastaja Mindaugas Karbauskise lavastuses legendaarse austria kirjaniku Thomas Bernhardi näidend "Teatrimees", mille nimiosas astub üles Aleksandr Ivaškevitš. Lavastus sünnib Südalinna Teatri koostöös teatriprodutsent Mihhail Kramenkoga.

Hooaja teist poolt alustab jaanuaris esietenduv Dmitri Petrenko lavastus Mihhail Durnenkovi näidendist "Diva", mis räägib kirest, piiridest ja mälestustest, mille maailmaesietendus toimus eelmisel aastal Helsingis Rootsi Teatris.

Samuti jaanuaris jõuab lavale uus lavastus Dan Jeršovilt, kellelt on seni Südalinna Teatri repertuaaris "Teisipäev on lühike päev", mille autoriks on Venemaal vangi mõistetud dramaturg Svetlana Petritšuk. Seekord toob Jeršov lavale komöödia.

Koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga esietendub veebruaris Sveta Grigorjeva lavastus, mis uurib kes võib ja mida võib teha eesti rahvuskultuuriga varasemalt oluliselt mitmekesisemas Eesti ühiskonnas. See on koostöö riigi sihtasutuse ja erateatri, sõnateatri ja tantsuteatri, eestikeelse ja muukeelse kultuuriruumi vahel.

Märtsis esietendub suurel laval Daniil Zandbergi Cervantese "Don Quijote". Legendaarse tragikomöödia nimiosas astub üles Aleksandr Ivaškevitš.

Mais jõuab Südalinna teatris publiku ette Kertu Moppeli uus autorilavastus, mille stsenograafia loob Artur Arula ja muusikalise kujunduse Lauri Kaldoja. Samuti mais toob lavastaja Johan Elm välja Jaan Kruusvalli näidendi "Kõrberebase elu".

Hooaja lõpetab juuni alguses Daniil Zandbergi viikingite maailmast inspireeritud vaatemänguline suvelavastus vabas õhus.