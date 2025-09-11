Galerii: maalikunstnik Katrin Piile avas Tütar galeriis isikunäituse

Fotorealistliku käekirjaga Katrin Piile näitusel on värske maaliseeria, mille žanrimääratluseks võiks öelda vaikelu prügiämbrisse visatud lõikelilledega.

"Kui on üks asi, mida ma olen alati mõelnud, et ma kunagi ei maali, siis need on lilled – ja siin me siis nüüd olema. Kogu see näitus sai alguse neli aastat tagasi, kui pärast naistepäeva olid ühed lilled paratamatuse tagajärjel ära närtsinud. Surusin neid biojäätmete mahutisse ehk solgiämbrisse ja siis ma jäin seda vaatama ning pildistasin ülesse. Esialgu ilma igasugu tagamõtteta. Ja see visuaal jäi mind kummitama. Kuni siis sel kevadel ma mõtlesin, et kui ikka neli aastat on kummitanud, siis see tuleb ära teha," rääkis kunstik "Aktuaalsele kaamerale".

Katrin Piile on eelmise aasta Konrad Mäe nimelise preemia laureaat. Kunstikriitik Andreas Trossek kõrvutab tema töid 21. sajandi kunstiloos Kaido Ole, Laurentsiuse ja Tõnis Saadoja loominguga. Käesoleva näituse tehniliselt virtuoossusete tööde juurde on lisatud veel üks praktiline, maalide valmimisele viitav detail.

"Detailid iga maali juures on konkreetselt nende maalide loomise juures tekkinud pintslite puhastuslapid, mida ma olen aastaid ilma igasuguse tagamõtteta alles hoidnud. Nüüd ma tundsin, et need sobivad selle näituse juurde väga hästi, kuna tegemist ongi jäätmetega. Mulle alati tundub, et kui on puhas fotorealistlik näitus, siis ma tahaks siia midagi juurde panna, mis on juhuslik ja spontaanne," lausus Piile.

Näitus "Miski ei õitse alati – pärast natüürmorti" jääb Tütar galeriis avatuks 19. oktoobrini.