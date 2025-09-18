"Steinway 10" kontserdil esinevad Holger Marjamaa trio ja Ameerika laulja Alicia Olatuja

X!

Mustpeade majas toimuval "Steinway 10" kontserdil astuvad 19. novembri õhtul publiku ette džässpianisti Holger Marjamaa trio ja erikülalisena Ameerika džäss- ja gospellauljanna Alicia Olatuja. Kontserdiga tähistatakse Steinway klaveri Mustpeade maja kasutusse jõudmise kümnendat aastapäeva ja see on pühendatud maestro Eri Klasi mälestusele.

Holger Marjamaa on juba 10 aastat peamiselt New Yorgis elanud ja on nõutud pianist Euroopas, USA-s ja Aasias. Peamiselt koos džässtrompetist Chris Bottiga tuuritanud Holger on esinenud veel sellisete artistidega nagu Dennis Chambers, Lizz Wright, John Riley, Take 6, Joey DeFrancesco, Jukkis Uotila, Lee Ritenour jt.

Kolmas trio liige on Soome džässtrummar Jussi Lehtonen, kes on teinud koostööd selliste džässi maailmanimedega nagu Dave Liebman, Randy Brecker, Joe Lovano, Bob Mintzer, Mike Stern, Frank McComb, Seamus Blake, Antonio Farao jt.

Kontserdil astub erikülalisena üles USA-st pärit lauljanna Alicia Olatuja, kes sai laiemat tähelepanu 2013. aastal, kui esines president Obama ametisse vannutamisel, ning on sellest ajast peale esinenud publiku ees üle maailma. Marjamaa ja Olatuja teed ristusid USA-s Chris Bottiga tuuritades. Lisaks on Alicia lava jaganud mitmete teiste nimekate muusikutega nagu Christian McBride, Michael Olatuja, Chaka Khan, BeBe Winans jt.

Steinway klaver jõudis Mustpeade maja kasutusse 2015. aasta sügisel 178 eraisiku ja ettevõtte koostöös Tallinna Linnavalitsusega. Seda algatust vedasid kümme aastat tagasi maestro Eri Klas ja tolleaegne kommunikatsioonibüroo Corpore juhataja Meelis Kubits. Alates 2020. aastast on Steinway klaveri saabumist tähistatud eraldi sündmuse vormis ja selle raames on Mustpeade majas esinenud Irina Zahharenkova ja Atlan Karp, Sten Heinoja ja Marcel Johannes Kits, Karolina ja Hans Christian Aavik ning Tähe-Lee Liiv.

