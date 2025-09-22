X!

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

Gerald Durrell
Gerald Durrell Autor/allikas: TopFoto/Scanpix
Kirjastus Tänapäeva andis välja raamatu "Minu pere ja muud loomad" autori Gerald Durreli memuaaride ja reisikirjade kogumiku. Inglise keelest tõlkis Margit Mõistlik.

"Mina ise ja muud loomad" on kokku pandud Gerald Durrelli poolelijäänud ja avaldamata memuaaridest ja reisikirjadest, tekstid on valinud ja toimetanud Gerald Durrelli lesk Lee Durrell. Teekonda koos Gerald Durrelliga saadab kirjaniku huumor ja südamlikkus, mis Eesti lugejale hästi tuntud on.

"Gerry astus välja kõikide loomade kaitseks, ta võitles mitte ainult karismaatiliste, suurte, ägedate ja ilusate isendite, vaid ka tundmatute, pisikeste, igavate eest, keda ta nimetas hellitavalt "väikesteks pruunideks olevusteks" või mõnikord ka "väikesteks Jumala olevusteks"," kirjutab Lee Durrell raamatu saatesõnas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

