Kinodesse jõuab Erik Tikani dokumentaalfilm "Sinikollane"

"Mind kõnetas Erko loo puhul see, kuidas ta otsib tasakaalu pere ja kutsumuse vahel. Noore isana tean, kui palju tähendab aeg oma lastega, ja just seetõttu tahtsin uurida, miks inimesed ikkagi valivad sõtta naasta. See on intiimne ja inimlik vaade – mitte ainult sõjast, vaid ka perekonna tähtsusest," rääkis režissöör.

Produtsendid Daniel Vaarik ja Elina Litvinova rõhutavad, et filmi eesmärk ei ole anda hinnanguid, vaid pakkuda vaatajatele mõistmist. "Vabatahtlike valikud ja kogemused mõjutavad kogu nende lähedaste ringi. "Sinikollane" aitab publikul mõista, mida tähendab olla rindel või kodus ootamas - ja miks mõlemad pooled väärivad tähelepanu ja toetust."

Filmi toovad ekraanile Levila ja Three Brothers. Filmi helilooja on Rainer Tugevus, helirežissöör Israel Banuelos, produtsendid Maris Salumets ja Karolina Veetamm, kujundas Janek Murd.

"Sinikollane" esilinastub 22. oktoobril kinos Sõprus ja jõuab üle Eesti kinolevisse alates 23. oktoobrist.