Galerii: kinos Sõprus esilinastus Erik Tikani dokfilm "Sinikollane"

Kinos Sõprus esilinastus Erik Tikani dokfilm
22. oktoobril esilinastus kinos Sõprus režissöör Erik Tikani dokfilm "Sinikollane", mille keskmes on Erko Laidinen, kes on alates sõja algusest käinud Ukrainas vabatahtlikuna abiks

Režissöör Erik Tikanit kõnetas filmi peategelase  Erko loo puhul see, kuidas ta otsib tasakaalu pere ja kutsumuse vahel. "Noore isana tean, kui palju tähendab aeg oma lastega, ja just seetõttu tahtsin uurida, miks inimesed ikkagi valivad sõtta naasta. See on intiimne ja inimlik vaade – mitte ainult sõjast, vaid ka perekonna tähtsusest."

"Sinikollane" on portree inimesest, kes läheb vabatahtlikuna Ukrainasse abiks meditsiinitöötajana. See on lugu kutsumusest ja perearmastusest, lootusest ja kannatlikkusest - ja küsimusest, kuidas hoida sidet, kui maailm ümberringi on katki.

Filmi toovad ekraanile Levila ja Three Brothers. Režissöör on Erik Tikan. Filmitegijate hulgas on veel Rainer Tugevus (helilooja), Israel Banuelos (helirežissöör), Maris Salumets (arendusperioodi produtsent), Karolina Veetamm (tegevprodutsent), Jan Viljus (järeltootmisjuht), Janek Murd (kujundaja), Jaak Ollino Jr. (montaažikonsultant), Marion Koppel (treileri monteerija).

Toimetaja: Kaspar Viilup

Galerii: kinos Sõprus esilinastus Erik Tikani dokfilm "Sinikollane"

