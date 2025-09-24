Suri Itaalia filmitäht Claudia Cardinale

Tuneesias sündinud Itaalia filmistaar Claudia Cardinale suri 87-aastaselt Prantsusmaal oma laste seltsis. Näitlejanna pika karjääri silmapaistvamateks tähisteks on filmid "Leopard", "8 1/2" ja "Roosa Panter".

Claudia Cardinale saavutas kuulsuse Itaalia kino kuldajastul ja tema lavastajateks olid sellised suurkujud nagu Federico Fellini ja Luchino Visconti.

Tuneesias 1938. aasta aprillis sündinud Cardinale võitis 16-aastaselt iludusvõistluse. Auhinnaks oli reis Veneetsia filmifestivalile, kus režissöörid ja produtsendid pöördusid tema poole ettepanekuga filmitegemises osaleda.

Ta saavutas kuulsuse 1963. aastal, kui ta mängis Federico Fellini Oscari võitnud filmis "8 1/2" ja ajastudraamas "Leopard", millest sai Visconti klassika.

1960. aastatel töötas ta Hollywoodis, mängides Blake Edwardsi filmis "Roosa Panter" ja Sergio Leone filmis "Ükskord Metsikus Läänes", mängides koos selliste näitlejatega nagu Henry Fonda ja Charles Bronson.

2000. aastal nimetati Cardinale UNESCO hea tahte saadikuks naiste õiguste eest võitlemise eest.

2002. aastal pälvis ta Berliini filmifestivalil elutööpreemia.

"Olen elanud üle 150 elu, olnud prostituut, pühak, romantik, igat tüüpi naine, ja see on olnud imeline võimalus ennast muuta," ütles ta.

Cardinale suri 23. septembril Prantsusmaal Nemoursis oma laste seltsis.