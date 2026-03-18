Tallinnas ja Tartus linastub itaalia näitleja Claudia Cardinale eriprogramm

Kinodesse jõuavad:

"Kena Antonio" (Il bell'Antonio), režissöör Mauro Bolognini, 1960

Eht-itaallaslik ühiskonnakriitiline draama, kus Claudia Cardinale ekraanipartneriks on Marcello Mastroianni. Kuigi film on valminud aastakümneid tagasi, on see universaalne lugu sotsiaalsest survest ja inimlikust väärikusest, mis kõnetab vaatajat ka täna.

"Tüdruk kohvriga" (La ragazza con la valigia), režissöör Valerio Zurlini (1961)

Loo keskmes on lihtsast perest pärit neiu Aida, kes unistab paremast elust, kuid kelle lootused purunevad mõistes, et teda on ära kasutatud. Cardinale suudab edasi anda tegelase sisemise igatsuse armastuse ja turvatunde järele, ilma et ta muutuks pelgalt ohvriks.

"Gepard" (Il Gattopardo), režissöör Luchino Visconti (1963)

Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa pälvinud suurejooneline ajaloodraama, milles Cardinale kõrval on peaosades Burt Lancaster ja Alain Delon. Filmi kulminatsiooniks võib pidada ligi 40-minutit kestvat ballistseeni, mis sümboliseerib vana aristokraatia hääbumist. Lugu põhineb Giuseppe Tomasi Di Lampedusa samanimelisel romaanil, mis on läbi aegade müüduim romaan Itaalias.

"8 1/2" (Otto e mezzo), režissöör Federico Fellini (1963)

Aegumatu klassika, parima võõrkeelse filmi Oscari laureaat, peaosas taas Mastroianni. Cardinale tegelane Claudia kehastab filmis peategelase unistuste naist.

"Fitzcarraldo", režissöör Werner Herzog (1982)

Tõsielulistel ainetel valminud seikluslik draama saksa ärimehest Fitzcarraldost (Klaus Kinski), kes plaanib rajada džunglisse ooperimaja. Mehe armastatu Molly (Claudia Cardinale) on tema ainus tõeline toetaja.

Artises alustab eriprogramm 1. aprillil, Elektriteatris linastuvad filmis alates 4. aprillist. Kõik filmid jõuavad vaatajate ette originaalkeeles eestikeelsete subtiitritega.