Tallinnas ja Tartus linastub itaalia näitleja Claudia Cardinale eriprogramm

"Fitzcarraldo" Autor/allikas: Kaader filmist
Möödunud aastal lahkus meie seast itaalia näitleja Claudia Cardinale, kelle mälestuseks saab Tallinnas kinos Artis ja Tartu Elektriteatris näha viies filmist koosnevat eriprogrammi tema loomingust.

Kinodesse jõuavad:

"Kena Antonio" (Il bell'Antonio), režissöör Mauro Bolognini, 1960

Eht-itaallaslik ühiskonnakriitiline draama, kus Claudia Cardinale ekraanipartneriks on Marcello Mastroianni. Kuigi film on valminud aastakümneid tagasi, on see universaalne lugu sotsiaalsest survest ja inimlikust väärikusest, mis kõnetab vaatajat ka täna.

"Kena Antonio" Autor/allikas: Kaader filmist

"Tüdruk kohvriga" (La ragazza con la valigia), režissöör Valerio Zurlini (1961)

Loo keskmes on lihtsast perest pärit neiu Aida, kes unistab paremast elust, kuid kelle lootused purunevad mõistes, et teda on ära kasutatud. Cardinale suudab edasi anda tegelase sisemise igatsuse armastuse ja turvatunde järele, ilma et ta muutuks pelgalt ohvriks.

"Tüdruk kohvriga" Autor/allikas: Kaader filmist

"Gepard" (Il Gattopardo), režissöör Luchino Visconti (1963)

Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa pälvinud suurejooneline ajaloodraama, milles Cardinale kõrval on peaosades Burt Lancaster ja Alain Delon. Filmi kulminatsiooniks võib pidada ligi 40-minutit kestvat ballistseeni, mis sümboliseerib vana aristokraatia hääbumist. Lugu põhineb Giuseppe Tomasi Di Lampedusa samanimelisel romaanil, mis on läbi aegade müüduim romaan Itaalias.

"Gepard" Autor/allikas: Kaader filmist

"8 1/2" (Otto e mezzo), režissöör Federico Fellini (1963)

Aegumatu klassika, parima võõrkeelse filmi Oscari laureaat, peaosas taas Mastroianni. Cardinale tegelane Claudia kehastab filmis peategelase unistuste naist.

"8 1/2" Autor/allikas: Kaader filmist

"Fitzcarraldo", režissöör Werner Herzog (1982)

Tõsielulistel ainetel valminud seikluslik draama saksa ärimehest Fitzcarraldost (Klaus Kinski), kes plaanib rajada džunglisse ooperimaja. Mehe armastatu Molly (Claudia Cardinale) on tema ainus tõeline toetaja.

"Fitzcarraldo" Autor/allikas: Kaader filmist

Artises alustab eriprogramm 1. aprillil, Elektriteatris linastuvad filmis alates 4. aprillist. Kõik filmid jõuavad vaatajate ette originaalkeeles eestikeelsete subtiitritega. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo