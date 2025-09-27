X!

Headreadi raamatuaasta blogi: Julian Barnesi "Elizabeth Finch"

Kirjandus
Julian Barnes
Julian Barnes Autor/allikas: Wikimedia Commons / WanderingTrad
Kirjandus

Headreadi raamatuaasta blogis tutvustab Tõnu Karjatse Julian Barnesi romaani "Elizabeth Finch".

Julian Barnes armastab ajalugu. Seetõttu ei pea vist imestama, et romaani "Elizabeth Finch" (tõlkinud Liisi Rünkla, Varrak, 2024) nimitegelane on ajalooõpetaja, miks mitte ka Barnesi alter ego, mis võimaldabki varikujuna ühendada isikliku ja kollektiivse mälu.

Barnes näitab läbi õpetaja Finchi, et kahtlused, mis puudutavad monoteistlikku, judeo-kristlikku religiooni, ja mis aeg-ajalt kummitavad igaüht, kes selles kultuuriruumis elab, on juba kristluse algusaegadel läbi arutatud. Näite leiab leheküljelt 72: "Milleks peaks ükski mõistlik inimene langetama pea karistava kontrollifriigist jumaluse ees, kes põlgab meid ja nuhtleb isade patud laste kaela?"

Usu ja religiooni küsimus on tihedalt seotud võimu, alluvuse ja ka vabaduse teemaga. Kuivõrd säilitame mingi konfessiooniga ühinedes õiguse enesemääramisele, iseolemisele? Vabaduse küsimus on Barnesile keskne, seda on näidanud ka tema teised eesti keelde tõlgitud romaanid: "Maailma ajalugu 10 1/2 peatükis" (tõlkinud Tõnis Leemets, Hotger, 2002), "Kui on lõpp" (tõlkinud Aet Varik, Varrak 2013) ja "Aja müra" (tõlkinud Aet Varik, Varrak, 2016).

Võib-olla kõige olulisem, mida "Elizabeth Finch" lugejaga teeb, on see, et ta paneb mitte ainult kaasa mõtlema, vaid ka huvi tundma. Raamat kui õpetaja, mis tõukab lugeja taas üle lugema antiik- ja varakristliku mõtte lugu, seda enam, et mõni aeg tagasi ilmus Postimehe kirjastuselt uues trükis Elmar Salumaa "Filosoofia ajalugu" kolmes köites.

Barnes paneb mõtte tööle. Ta annab teise lähenemise ilmselgetena näivatele tõekspidamistele, osutab karidele kristlikus õpetuses ja maailmavaates. Aga võib ka olla, et me pole ise seda iidset õpetust lõpuni mõistnud, või on midagi vahepeal tõlkes kaduma läinud. Kahtlus paneb mõtlema ja see on äärmiselt vajalik.  

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:09

Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

11:34

Headreadi raamatuaasta blogi: Julian Barnesi "Elizabeth Finch"

10:36

Arvustus. "Koreograafia+" on värskendav vaheldus pikale teatriõhtule

09:59

Arhitekt Andrus Kõresaar: Tallinn on muutunud heaks linnaruumiks

26.09

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

26.09

Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

26.09

Sander Joone animafilm esilinastus Expo maailmanäitusel Osakas

26.09

Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

26.09

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Katrin Kern

26.09

Galerii: Qba avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.09

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

09:59

Arhitekt Andrus Kõresaar: Tallinn on muutunud heaks linnaruumiks

26.09

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

26.09

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

25.09

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

25.09

Juhan Ulfsak: tunne, et maailm on kõige halvemas kohas, on jätkuvalt õhus

25.09

Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

26.09

Saksamaa plaadifirma andis välja albumi seni salvestamata Eduard Tubina teostega

26.09

Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

26.09

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Katrin Kern

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo