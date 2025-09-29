X!

2026. aasta Super Bowlil esineb Puerto Rico superstaar Bad Bunny

Bad Bunny Autor/allikas: Robyn BECK/AFP/Scanpix
8. veebruaril astub Californias 60. Super Bowli poolaja vaheetendusel lavale Puerto Ricost pärit laulja ja räppar Bad Bunny.

Viimasest viiest aastast kolm Spotify kuulatuimate artistide edetabeli esimesel kohal lõpetanud Bad Bunny saab enda käsutusse 15 minutit USA vaadatuimast telešõust.

"Tunded ulatuvad kaugemale kui mina ise. See on nende jaoks, kes tulid enne mind ja jooksid lugematult hulgal jarde, et mina saaksin touchdown'i skoorida. See on minu inimestele, mu kultuurile ja meie ajaloole," sõnas ligi 3000 elanikuga Puerto Rico Almirante Suri haldusüksuses sündinud laulja.

Novembris alustab kolmekordne Grammy-võitja 2025. aasta alguses ilmunud ning soojalt vastu võetud albumi "Debí tirar más fotos" turneed. Septembri alguses ütles muusik väljaandele i-D, et ei anna tuuri raames ühtegi kontserti, sest kartis viimase aja karmide immigratsioonivastaste sammude valguses, et see toob kohale immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) ametnikud, kes kontserdikülastajaid uurima hakkavad.

Räppar ja ettevõtja Jay-Z, kelle plaadifirma Roc Nation valib välja poolaja vaheetenduse esineja ning etteastet produtseerib, sõnul on Bad Bunny tegevus Puerto Rico nimel inspireeriv. "Meil on au võtta teda vastu maailma suurimal laval," lisas ta.

Selle aasta alguses astus Super Bowli vaheetendusel üles Kendrick Lamar. Etteastet vaatas USA-s rekordilised 125 miljonit inimest.

Bad Bunny viimases muusikavideos saab raadioeetris sõna ka väga USA presidendi Donald Trumpi meenutav tegelane, kes vabandab ja tõdeb, et "Ameerika Ühendriigid poleks ilma immigrantideta mitte midagi".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: BBC, i-D

