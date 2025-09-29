X!

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

Kultuuripoliitika
Foto: Siim Lõvi /ERR
Kultuuripoliitika

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO) juhid kohtusid esmaspäeval kultuuriminister Heidy Purgaga, et otsida lahendust esindusorkestri liikmete aasta-aastalt süvenenud palgaprobleemile.

Käesoleva aasta teises kvartalis oli Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri orkestrantide keskmine brutopalk 1786 eurot, mis jääb Eesti keskmisest enam kui 300 eurot allapoole. Riik toetas ERSO-t käesoleval aastal 3,8 miljoni euroga, orkestri omatulu küünib 600 tuhande euroni, moodustades tuludest üha suurema protsendi.

"See, mida ERSO soovib, on 900 000 eelarve lisa ja eristaatust," sõnas kultuuriminister Heidy Purga. "Riik on leidnud kultuuritöötajatele palgatõusu, palk tõuseb ka ERSO orkestrantidel. ERSO konkreetsest riigieelarve toetusest rääkides on see sel aastal olnud 3,8 miljonit. See tõuseb järgmisel aastal üle nelja miljoni. Peab vaatama, kuidas ettepanekuid eristaatuseks ja 900 000 euroseks lisaks võimalik lahendada on."

"Jõudsime selleni, et töötame koos edasi. Järgmised kohtumised toimuvad nädala jooksul. Nädala lõpus katsume mingisuguse tulemuseni jõuda," kommenteeris esmaspäevast kohtumist ERSO tegevdirektor Kristjan Hallik.

Missugune see tulemus võiks olla? "Loodame, et ERSO vaatest positiivne. Ka selline, mis on riigile jõukohane. Eks me peamegi leidma sellise vahepealse tee, et kõik saame sirgel seljal edasi minna," sõnas Hallik.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

