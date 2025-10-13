X!

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

Akvarellistide suur ülevaatenäitus Raplas
Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses avati Eesti akvarellikunstnike suur ülevaatenäitus "Duo: vaoshoitus ja plahvatus".

Näitus tõi kokku ligi 30 tunnustatud ja eriilmelist autorit. Enamik neist on Eesti Akvarellistide Ühenduse liikmed, ent kaasa lööb ka külaliskunstnikke

Ühenduse esinaine Kerstin Rei ütles, et näituse pealkiri "Vaoshoitus ja plahvatus" räägib tasakaalu ja pinge vahelisest seisundist.

"Siin, kui vaadata, siis on väga huvitav, kuidas defineerivad neid kahte sõna hästi erinevalt – hästi detailsetest töödest kuni väga abstraktsete maalideni on siin loomingut," lausus ta.

Näituse kuraatori Mari Roosvalti hinnangul kajastub praegune ärev aeg ka akvarellikunstnike värskes loomingus, seejuures jäädakse ikka iseendaks.

"Siin on lugeda välja ikka niisugust suhtumist ja ajalugu. Kõik ikka on püüdnud midagi näha selles praeguses elus, mis toimub," sõnas ta.

Kunstnik Erki Kannus tõi Rapla näitusele neli aastat tagasi maalitud naisfiguurid, mida varem eksponeeritud polegi.

"Selle pinnana kasutasin valguskangast. Valguskanga sisse imbub värv hästi vahvalt, jookseb kaugele. Siis teine asi on see, et ta ei tekita loike, mis on paberi peal alati probleem. Nii et selles mõttes on kangas olnud huvitav alusmaterjal," kirjeldas Kannus.

Kerstin Rei sõnul proovib akvarellistide ühendus hoida akvarellikunsti tänapäevasena, väärtustades meisterlikkust. Samuti on eesmärk tõsta akvarelli mainet võrrelduna näiteks õlimaaliga.

"Kui te vaatate näiteks kunstinäituste rubriike erinevates ajalehtedes, siis me tegelikult akvarellinäituste kokkuvõteteid või kajastusi ei näe. Selles mõttes on tal hästi väike kajastus," sõnas Rei.

Näitus "Duo. Vaoshoitus ja plahvatus" on Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses avatud 2. novembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

