X!

Ülekanne lõppenud: oskuskeelepäeval küsitakse, kas eesti teaduskeel suudab ajaga sammu pidada

Kirjandus
Rahvusraamatukogu
Rahvusraamatukogu Autor/allikas: Pressimaterjalid
Kirjandus

14. oktoobril Eesti Rahvusraamatukogus toimuv XX oskuskeelepäeva konverents "Piiblist kõik algas – piiblitõlkest tehisaruni" keskendub eesti teaduskeele kujunemisele varajasest trükikirjandusest kuni praeguse aja terminoloogiliste väljakutseteni. Konverentsi saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Konverents toob kokku terminoloogid, keeletehnoloogid ning haridus- ja loodusteadlased, et arutleda, kuidas on eesti keel toiminud teadmiste ja teaduse vahendajana eri aegadel.

Oskuskeelepäeva avaettekande peab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu vanaraamatu toimkonna liige Tiiu Reimo, käsitledes varaste trükikirjade nimetuste ja liikide eestikeelseid vasteid. Eesti Keele Instituudi vanemteadur Annika Viht jätkab ettekandega eesti teaduskeele algusest varastes piiblitõlgetes. Tartu Ülikooli haridusteooria professor Rain Mikser jagab oma kogemust tosina aasta eest ilmunud "Haridusleksikoni" koostamisel.

Teaduskeele erinevusest teistest keele kasutusaladest räägib Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. Tehisintellekti valdkonna terminoloogilistest väljakutsetest peab ettekande Eesti Keele Instituudi keeletehnoloog Silver Vapper. Päeva lõpetab Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogi Sandra Eiche ettekanne tehisaru kasutamisest terminoloogiatöös riigikaitse ja siseturvalisuse valdkondade näitel. 

Otseülekanne oskuskeelepäeva konverentsilt kestab 11.00-13.50.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:47

Kaks albumit ja raamatu valmis saanud Jancis: mu elu on praegu segadus

13:19

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

12:26

Suri keraamik Evi Mardna

09:59

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

09:52

Eesti kinodesse jõuab tänavune Cannes'i filmifestivali võidufilm

08:00

Kultuuri kodu | Peeter Jalaka jaoks on teater katel, kuhu saab kõiksugu asju panna

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

14.10

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinnale kandideerib 154 kunstnikku

14.10

EMTA Müriaadfest on tänavu pühendatud juubilaridest eesti heliloojatele

14.10

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

14.10

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

14.10

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

14.10

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

14.10

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

13.10

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

14.10

Ülekanne lõppenud: kuidas tagada muusikute järelkasv?

14.10

Arvustus. "Üksinda" kui uksepaotus koolinoorte mäslevasse sisemaailma

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo