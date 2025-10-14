Ülekanne lõppenud: oskuskeelepäeval küsitakse, kas eesti teaduskeel suudab ajaga sammu pidada

14. oktoobril Eesti Rahvusraamatukogus toimuv XX oskuskeelepäeva konverents "Piiblist kõik algas – piiblitõlkest tehisaruni" keskendub eesti teaduskeele kujunemisele varajasest trükikirjandusest kuni praeguse aja terminoloogiliste väljakutseteni. Konverentsi saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Konverents toob kokku terminoloogid, keeletehnoloogid ning haridus- ja loodusteadlased, et arutleda, kuidas on eesti keel toiminud teadmiste ja teaduse vahendajana eri aegadel.

Oskuskeelepäeva avaettekande peab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu vanaraamatu toimkonna liige Tiiu Reimo, käsitledes varaste trükikirjade nimetuste ja liikide eestikeelseid vasteid. Eesti Keele Instituudi vanemteadur Annika Viht jätkab ettekandega eesti teaduskeele algusest varastes piiblitõlgetes. Tartu Ülikooli haridusteooria professor Rain Mikser jagab oma kogemust tosina aasta eest ilmunud "Haridusleksikoni" koostamisel.

Teaduskeele erinevusest teistest keele kasutusaladest räägib Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. Tehisintellekti valdkonna terminoloogilistest väljakutsetest peab ettekande Eesti Keele Instituudi keeletehnoloog Silver Vapper. Päeva lõpetab Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogi Sandra Eiche ettekanne tehisaru kasutamisest terminoloogiatöös riigikaitse ja siseturvalisuse valdkondade näitel.

Otseülekanne oskuskeelepäeva konverentsilt kestab 11.00-13.50.