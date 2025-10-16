Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

Rahvusooper Estonia töötajad tegid neljapäeval avaliku pöördumise riigikogu kultuurikomisjonile, milles tuuakse välja, et rahvusooperi riiklik tegevustoetus on kümne aasta jooksul tõusnud 37 protsenti, samas kui keskmiselt on kultuurivaldkonna sihtasutuste tegevustoetus tõusnud 80 protsenti. Pöördujate sõnul on rahapuuduse jätkudes rahvusooperi jätkusuutlikkus tõsises ohus.

Avaldame pöördumise täismahus:

Rahvusooper Estonia töötajate avalik pöördumine

Austatud kultuurikomisjon

Rahvusooper Estonia on üks kolmest oma seaduse alusel tegutsevast kultuuriinstitutsioonist. Just Estonia teatrile on riik seadusega määranud valdkondliku vastutuse ooperi- ja balletikunsti arendamise ning kõrge kunstilise taseme hoidmise eest meie kultuuriruumis.

Viimase kümnendi (2014–2024) jooksul on Rahvusooper Estonia riiklik tegevustoetus tõusnud vaid 37 protsenti (ja meie andmetel on kõik kolm avalik-õiguslikku kultuuriorganisatsiooni – rahvusooper, rahvusraamatukogu, rahvusringhääling – analoogselt halvas seisus).

Samal vahemikul on enamiku kultuurivaldkonna sihtasutuste riiklik tegevustoetus tõusnud valdavalt üle 80 protsendi. Lisaks on riigi sihtasutusi, mille toetus on sel perioodil kasvanud üle 100 protsendi ning MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival riigipoolne toetus on tõusnud suisa 372 protsenti. Need arvud räägivad iseenda eest.

Olles aastaid oma elukutset õppinud, läbinud lavale jõudmiseks tiheda rahvusvahelise konkurentsi, anname aastakümneid pidevalt harjutades iga päev endast kõik, et Eesti rahvuslik muusikateatrikultuur püsiks elavana ning vallutaks uusi tippe. Ometi saavad Rahvusooper Estonia artistid täna vähem palka kui näiteks äsja ülikooli lõpetanud algklassiõpetajad ja seda vahet ei ole võimalik kompenseerida isegi teatri omatuluga, mis on 10 aastaga kasvanud 2,5 korda ehk kiiremini kui Eesti riigi SKP.

Tuletame meelde, et avalik-õiguslikule institutsioonile on seadusega riigi poolt pandud vastutus konkreetsete ülesannete täitmiseks ja riik peab tagama selleks vahendid. Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus pikaajalise alarahastuse tõttu peab institutsioon ise paaniliselt otsima vahendeid, et oma seadusest tulenevaid kohustusi täita. Selle jätkudes on rahvusooperi jätkusuutlikkus tõsises ohus ja vajab kiiret riigipoolset tähelepanu ning korrigeerimist.

Austatud kultuurikomisjon, kuidas leida lahendus, et 10–15 aastat kestnud proportsionaalne rahastuse vähenemine tasa teha ja ainsa avalik-õigusliku etendusasutuse seadusest tulenev kultuuripoliitiline positsioon taastada?

Rahvusooper Estonia töötajate nimel

Ann Õun

flöödimängija

Rahvusooper Estonia orkestri usaldusisik ja orkestri ametiühingu juhatuse liige

Heldur Harry Põlda

ooperisolist

Rahvusooper Estonia solistide usaldusisik

Rein Saar

kooriartist

Rahvusooper Estonia koori usaldusisik

Ellinor Piirimäe

Eesti Rahvusballeti tantsija

Rahvusooper Estonia balletiartistide usaldusisik