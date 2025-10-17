EKA kangatrüki stuudio meister: tudeng peab saama julguse kogu protsessi ise teha

"Ma tegelen ruumi haldamisega. See tähendab seda, et vaatan, et kõik oleks korras, kõik oleks olemas, kui on vaja, tellin värve juurde. Sinna alla käib ka see, et kui õppejõud annab tundi, siis ma olen olemas ja abistan tudengeid küsimuste korral, aitan neil nende projekti ellu viia," selgitas Mikson.

Mikson lisas, et ehkki tal polnud alguses keemiaga suurt kogemust, on ta töö käigus õppinud vajalikke protsesse tundma. "Olen siin ajapikku vaikselt praktiseerides õppinud, et mis millega kokku käib. Kemikaalidega töötamine on ikka natukene, et oot, kumba peab tegema, kui mul on mingi kemikaal, et kas enne pidi vett panema või vastupidi. Et see meelest ei läheks kumba pidi see oli. Ja kui ma juhendan ka kedagi, et midagi ei plahvataks," naeris ta.

Töö spetsiifika tõttu on tal tulnud kokku puutuda ka terviseriskidega. "Aga mis on juhtunud küll, on see, et mul on allergiad tekkinud. Mingeid asju, mis alguses tundusid, et mul on chill kasutada, siis nüüd ma panen küll kaitsemaski, prillid, kindad. Ajapikku on silmade sügelemisi ja selliseid asju juurde tulnud," kirjeldas Mikson.

EKA stuudio meistri sõnul on eesmärk, et tudengid õpiksid protsesse iseseisvalt läbi viima. "Ma olen kuulnud, et paljudes teistes ülikoolides teevad meistrid kogu töö ära, mis on arusaadav, sest sa ei pea kogu aeg nullist seletama ja teeb meistri töö palju lihtsamaks, aga samas kui mõelda sellele, et tudeng läheb siit majast välja, tahab oma stuudio luua, siis kust see koht peaks siis tulema," ütles ta.

"Seetõttu rõhutame, et sa pead ikka ise suutma selle läbi teha. Ma olen kõrval ja juhendan, olen olemas, kui midagi läheb nässu, teeme uuesti, aga et ta saaks ise tegemise julguse käppa," lisas Mikson.

Tema sõnul on töö kõige inspireerivam osa näha tudengite arengut ja loomeprotsessi kulgu. "Mulle meeldib väga see mitmekesisus ja ruum, mida see ala pakub. See, kuidas sa näed, et sa oled suutnud midagi selgeks teha ja tema projekt saab sinna sellesse suunda, mida ta algselt lootis, ja see, kuidas nad on teinekord väga õnnelikud, mõnikord on frustreeritud, sest see ei tulnud välja nii, nagu nad lootsid. Aga see protsess on väga põnev," ütles Mikson.