Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi alustab kirjandusfestivaliga Röögatus!

Kirjandusfestival Röögatus!
Kirjandusfestival Röögatus! Autor/allikas: Emma Leeloo Dillon
Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi korraldab 28. oktoobril esmakordselt kirjandusfestivali Röögatus!, kus tuuakse kokku viimase kümnendi olulisemad kirjanikud-mõtlejad ja kirjandushuvilised.

Festivali eesmärk on tuua kokku erinevate põlvkondade kirjandushuvilised. Eklektiline formaat ühendab konverentsi, vestlusringi ja loomeõhtu sooviga ühendada seeläbi akadeemiline lähenemine meelelahutusega.

Festivalil esinevad, arvavad ja loevad oma tekste nii noored kui ka juba tuntud tegijad. Festivali pealkiri "Röögatus!" küsib, miks üldse tegeleda kirjandusega ning kas ja kuidas saab kirjandus maailma muuta. Nende küsimuste üle arutlevad pikemalt vestlusringis kirjanik ja Eesti Kirjanike Liidu esiisik Maarja Kangro, kirjandusteadlane ja -didaktik Joosep Susi ning kirjandusteaduse magistrant Leon Hagel.

Konverentsi osas astuvad üles neli tudengit/äsja lõpetanut ja neli kirjandusteadlast, kelle mõtisklused ulatuvad eesti nüüdisluulest soorollideni kirjanduses ning nüüdisromantikast kirjanduse kui aktivimsi vormini.

Õhtu lõpus esitavad oma tekste Kristjan Haljak, Elo Viiding, Kalju Kruusa, Marie Ojamaa, Robin Lek, Jürgen Rooste, Ivar Sild, Hasso Krull ja Maarja Kangro.

Kõik sündmused on tasuta.

