X!

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

Kirjandus
Laps raamatupoes.
Laps raamatupoes. Autor/allikas: Kairit Leibold/Georg Savisaar/ERR
Kirjandus

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn 2025 nominendid. Laureaadid kuulutatakse välja 17. novembril lastekirjanduse keskuses toimuval Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti osakonna sügisõhtul.

Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti osakond tunnustab nüüdseks juba 22. korda Paabeli Torni auhinnaga parimaid tõlkeraamatuid lastele. Sõelale jäi kümme teost. Valik tehti raamatute seast, mis on ilmunud 2024. aasta oktoobrist kuni 2025. aasta septembri lõpuni. Eraldi käsitletakse pildiraamatuid ja juturaamatuid. Kummastki kategooriast valiti viis laureaaditiitlile pretendeerivat nominenti. Nominentide seas on inglise, saksa, soome, poola, leedu, fääri ning makedoonia keelest tõlgitud lasteraamatud.

Pildiraamatute kategoorias on auhinnale nomineeritud:

  • Artur Gebka "Isa pudel", pildid Agata Dudek, poola keelest tõlkinud Liisi Laineste (kirjastus Koolibri).
  • Rebecca Guggeri "Sõnavarandus", pildid Simon Röthlisberger, saksa keelest tõlkinud Piret Pääsuke (kirjastus Pegasus).
  • Áslaug Jónsdóttiri autoriraamat ""Ei!" ütles väike koll", fääri keelest tõlkinud Kadri Sikk (kirjastus Nordur).
  • Vane Kosturanovi autoriraamat "Tüdruk ja karu", makedoonia keelest tõlkinud Rauno Alliksaar (kirjastus Päike ja Pilv).
  • Kotryna Zylė "Parim päev", pildid Inga Dagilė, leedu keelest tõlkinud Tiina Kattel (kirjastus Eesti Raamat).

Juturaamatute kategoorias on auhinnale nomineeritud:

  • Justyna Bednareki "Kümne soki seiklused", poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu (kirjastus Päike ja Pilv).
  • Katie Kirby "Lottie Brooksi pööraselt kaootilised jõulud", inglise keelest tõlkinud Hels Kure (kirjastus Eesti Raamat).
  • Sara Pennypackeri "Lõpuks Jetke", inglise keelest tõlkinud Eve Laur (kirjastus Pegasus).
  • Anja Portini "Udupuude raamat", soome keelest tõlkinud Triin Tael (kirjastus Vesta).
  • Nadia Sumaneni "Rambo", soome keelest tõlkinud Kristiina Kass (kirjastus Päike ja Pilv).

Žüriisse kuulusid Krista Kumberg (esimees), Eda Ahi, Tuulike Kivestu, Mart Rummo ja Anti Saar.

Toimetaja: Karmen Rebane

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:53

Ansambel Ants1 toob EKA galeriis lavale muusikali "Carmen Electra"

18:45

Ivar Põllu: näidend Ülo Soosterist peaks olema sama hull kui tema looming

17:28

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

16:26

Galerii: Kumus avaneb suur Eesti-Saksa ühisnäitus

15:48

Galerii: Kuldnõela pälvis Kirill Safonov

14:05

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

13:18

Detsembris jõuab kinodesse Mikk Mägi uus pühadeanimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

13:15

Aasia sõnatu teatri festival toob ühte ruumi Jaapani ja Lõuna-Korea etenduskunstnikud

12:49

Eesti ajalooõpik pälvis rahvusvahelisel õppematerjalide võistlusel esikoha

12:33

Eesti Tantsuagentuuris jõuab publiku ette kaks uut lühilavastust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.10

Paul-Eerik Rummo: ma ei arva, et iga inimene peaks raamatuid lugema

20.10

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

22.10

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

22.10

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

12:49

Eesti ajalooõpik pälvis rahvusvahelisel õppematerjalide võistlusel esikoha

21.10

Henri Christofer Aavik võitis Saksamaal toimunud dirigentide konkursil peapreemia

22.10

Galerii: Türil avati Eesti kunstiklassikat tutvustav näitus

22.10

Arvustus. Veljo Tormise muusikas tõusis esile midagi, mida pole ammu kuulnud

10:38

Eesti raamatu päeva veebiviktoriin: kas tunned paremini Aino Perviku loomingut või tema elu?

10:38

Galerii: kinos Sõprus esilinastus Erik Tikani dokfilm "Sinikollane"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo