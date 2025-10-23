Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti osakond tunnustab nüüdseks juba 22. korda Paabeli Torni auhinnaga parimaid tõlkeraamatuid lastele. Sõelale jäi kümme teost. Valik tehti raamatute seast, mis on ilmunud 2024. aasta oktoobrist kuni 2025. aasta septembri lõpuni. Eraldi käsitletakse pildiraamatuid ja juturaamatuid. Kummastki kategooriast valiti viis laureaaditiitlile pretendeerivat nominenti. Nominentide seas on inglise, saksa, soome, poola, leedu, fääri ning makedoonia keelest tõlgitud lasteraamatud.

Pildiraamatute kategoorias on auhinnale nomineeritud:

Artur Gebka "Isa pudel" , pildid Agata Dudek, poola keelest tõlkinud Liisi Laineste (kirjastus Koolibri).

Rebecca Guggeri "Sõnavarandus" , pildid Simon Röthlisberger, saksa keelest tõlkinud Piret Pääsuke (kirjastus Pegasus).

Áslaug Jónsdóttiri autoriraamat ""Ei!" ütles väike koll" , fääri keelest tõlkinud Kadri Sikk (kirjastus Nordur).

Vane Kosturanovi autoriraamat "Tüdruk ja karu" , makedoonia keelest tõlkinud Rauno Alliksaar (kirjastus Päike ja Pilv).

, makedoonia keelest tõlkinud Rauno Alliksaar (kirjastus Päike ja Pilv). Kotryna Zylė "Parim päev", pildid Inga Dagilė, leedu keelest tõlkinud Tiina Kattel (kirjastus Eesti Raamat).

Juturaamatute kategoorias on auhinnale nomineeritud:

Justyna Bednareki "Kümne soki seiklused" , poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu (kirjastus Päike ja Pilv).

Katie Kirby "Lottie Brooksi pööraselt kaootilised jõulud" , inglise keelest tõlkinud Hels Kure (kirjastus Eesti Raamat).

Sara Pennypackeri "Lõpuks Jetke" , inglise keelest tõlkinud Eve Laur (kirjastus Pegasus).

Anja Portini "Udupuude raamat" , soome keelest tõlkinud Triin Tael (kirjastus Vesta).

, soome keelest tõlkinud Triin Tael (kirjastus Vesta). Nadia Sumaneni "Rambo", soome keelest tõlkinud Kristiina Kass (kirjastus Päike ja Pilv).

Žüriisse kuulusid Krista Kumberg (esimees), Eda Ahi, Tuulike Kivestu, Mart Rummo ja Anti Saar.