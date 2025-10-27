Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

Kui eelmisel nädalal oli veel teadmine, et Saaremaa valla kunstikogusse kuulub 101 tööd, siis täna kuulub sinna juba 102 tööd. Kunstiteoseid on kogunenud juba aastakümneid ja valdavalt Kuressaare linna perioodist.

"Saaremaa valla kunstikogu on sama vana kui Saaremaa vald, ehk siis kaheksa aastat, aga neid teoseid on sinna juba 80-ndatest kogunenud. Sinna kuuluvad teosed, mis on peaasjalikult Saaremaa kunstivõistluse võiduteosed, mis varem olid Kuressaare linna teemalise võistluse võidutööd. Ning ka meened, mis on sõpruslinnad kinkinud meie linnale," selgitas Kuressaare kultuurivara kunstikorraldaja Helen Keskküla.

Nüüd, kui esimene näitus on väljas, on ka mitmed praeguse valla osavallad teada andnud, et ka neil oleks Saaremaa valla kunstikogusse täiendust pakkuda. Kogu väärtust rahalisse vääringusse pole hinnatud, küll aga sisaldab see siiski kunstivaldkonnas tipptegijate loomingut.

"Rahalist väärtust hetkel ei ole hinnatud, aga mis selle kogu teeb eriliseks on see, et väga paljud teosed on linnarahva poolt linnale, ehk siis saarlaste poolt saarlastele maalitud teosed. Aga meil on kogus ka Eesti kunstiklassikat, näiteks Malle Leis, Leonhard Lapin, Viive Tolli ning ka Mari Kurismaa kaks maali, mis praegu on Kumus Kurismaa retrospektiivil vaadeldavad," lisas Keskküla.

Kui praegu näeb kunstikogu pilte kaootiliselt erinevate vallaasutuste seintel, siis kunstikuraator andis vihje, et kui mitte enne, siis võib-olla oleks paslik näiteks kahe aasta pärast, valla kümnendaks sünnipäevaks kogu Saaremaa vallale kuuluv kunst ühe suure näitusega välja tuua.