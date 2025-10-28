TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

Tallinna Ülikooli juures on täpselt üks aasta käinud koos kirjandusklubi Üdi, mis seob omavahel kirjandushuvilisi tudengeid, vilistlasi ja õppejõude. Teisipäeval pidas klubi esimese sünnipäeva auks maha kirjandusfestivali Röögatus.

Festivali eesmärk oli tõmmata tähelepanu, äratada huvi ja tuua rohkem rahvast klubi ja kirjanduse juurde. Festivalipäeva mahtus konverents, vestlusring, ettelugemised ja loomeõhtu.

Kirjandusklubi Üdi juhtasutaja Robin Lek sõnas "Aktuaalsele kaamera", et peab oluliseks, et need, kes tahavad kirjandusega tegeleda, saaksid rääkida inimesega, kel juba kogemust on.

"Teine asi, mille kohta me ülikoolilt oleme kiidusõnu saanud, on see, et tahtsime ühendada Tartu ja Tallinna Ülikooli. Tartu Ülikoolis on kirjandusring Ellips, millega me koostööd teeme. Nad organiseerisid meile kaks esinejat Tartu Ülikoolist. Eesmärk on olnud tuua kokku võimalikult erinevaid kirjandushuvilisi ja luua ühispind, et nad saaksid jagada oma mõtteid ja leida endale sarnaseid inimesi," rääkis Lek.