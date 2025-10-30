DJ Critikal avaldas albumi "Virmalise 5a"

DJ Critikali uus album "Virmalise 5a" on artisti sõnul rännak ajas tagasi 90-ndate biitide, murtud rütmide, sämplerite ja elektroonika sulatusahju. See on jätk 20 aastat tagasi ilmunud plaadile "Chapter One ehk Teine maitse" ja sirvib fragmente 90-ndate lõpu "Beat Physicsi" aegsest elektroonikast. Album sisaldab varaseid transformatiivseid momente elektroonilises muusikas ja peegeldab sajandivahetuse muusikalisi revolutsioone.

"See album keskendub eelmise sajandi lõpus kokku põrganud subkultuuridele ja helile, mille keskmes ma üles kasvasin. Jungle, hiphop, dub, metal, punk, techno, house, hardcore, breakbeat ja kõik muu, mis sinna vahele mahtus, on selle albumi inspiratsiooniks. Lopsakalt paksude süntesaatori-tekstuuridele vastanduvad toored ja illustreerimata biitide kihid, mis on justkui valguspahvakad kunagistest hämaratest illegaalsete reivisaalide helisüsteemidest. Baseerudes oma olemuses kõigile neile n-ö "alltekstidele", liigun ja vaatan siiski alati tulevikku, mängin kogetu ja olnuga, jagades kogetut nii elektroonilise muusika entusiastidele kui ka uutele žanriavastajatele," rääkis produtsent.

Albumil teevad kaasa progressiivse death metal bändi Surgent kitarrist Jaan Varts, jazz-viiuldaja Ingrid Hagel, noor laulja ja produtsent Ivonna ning jazz-pianist ja helilooja Mikk Kaasik. Lisaks ka Eesti elektroonilise muusika produtsent Meelis Meri, underground hiphopi produtsent DJ Bandit ning GogDog.

Bert Prikenfeld, tuntud ka kui DJ Critikal või Bert On Beats, on auhinnatud Eesti produtsent, DJ ja muusik, kelle muusikaline teekond algas 1994. aastal, kui sukeldus toonase elektroonika, hiphopi ja jungle muusikasse. Tänaseks on Critikal plaadimängijate taga tegutsenud pea 30 aastat. Tema esimene album "Beat Physics" ilmus 1999. aastal. Lisaks on ta kaasa teinud kollektiivides A-Rühm, HU? ja Cool D.

Prikenfeldi on Eesti muusikaettevõtluse auhindadel tunnistatud parimaks muusikaprodutsendiks neljal aastal järjest. Sellest sügisest on Prikenfeld taas ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud muusikaproduktsiooni erialal.