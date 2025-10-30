Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

X!

Valentin Kuik Autor/allikas: Egert Kamenik
82-aastaselt lahkus meie hulgast filmirežissöör, stsenarist ja kirjanik Valentin Kuik.

1943. aastal Venemaal Novgorodi lähistel Zabolotje külas sündinud Kuik tegutses pärast sõjaväeteenistust Eesti Televisioonis valgustajana ning aastatel 1968–1970 Tallinnfilmis nukujuhina.

1970. aastal astus Kuik Üleliidulisse Riiklikku Kinematograafiainstituuti, kus ta õppis režiiteaduskonnas professor Mihhail Rommi kursusel. Instituudi lõpetas ta 1975. aastal cum laude diplomitööga "Löö vastu".

Aastatel 1975–1992 oli Kuik Tallinnfilmi režissöör ja stsenarist, hiljem on teinud dokumentaalfilme Eesti Telefilmis ja ka teistes stuudiotes.

Kuik on Lembit Ulfsaki lavastatud filmi "Keskea rõõmud" (1986) stsenarist ning on muu hulgas lavastanud filmid "Lurich" (1983), "Perekonnapildid" (1989) ja "Armastuse lahinguväljad" (1992).

Kuik on kirjutanud ka novelle, jutustusi ja stsenaariume.

2021. aastal pälvis Kuik Eesti Kultuurikapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali elutööpreemia viljaka töö eest stsenaristi ja režissöörina.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

