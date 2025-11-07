Galerii: Eesti Filharmoonia Kammerkoor andis Hiinas viis kontserti

Hiina turnee avalöök anti 28. oktoobril Macau katoliku kirikus, kus esineti 37. Macau rahvusvahelise muusikafestivali raames. Kontserdil kõlas Euroopa suurmeistrite Palestrina, Bachi ja Pärdi looming. Kontserdil esitasid soolosid Annika Lõhmus (sopran), Marianne Pärna (alt), Danila Frantou (tenor) ja Henry Tiisma (bass). Lisaloona kõlas Yena Choi soleerimisel tuntud Hiina rahvalaul "Mo li hua" ehk "Jasmiin".

30. oktoobril esineti Wuhanis Qintai kontserdisaalis 14. Qintai muusikafestivalil, mille nimi viitab iidsele Hiina keelpillile. Seal ja ka järgmistes kontserdimajades tuli esitusele ilmalik kava, kuhu kuulusid Sibeliuse "Rakastava", Debussy "Trois chansons de Charles d'Orleans", Berio "Cries of London", Schafer "Epitaph for Moonlight", Kreegi "Maga, maga matsikene" ning Tormise "Eesti kalendrilaulud" ja "Raua needmine".

Solistidena astusid üles Mirell Jakobson, Rainer Vilu, Annely Leinberg, Marianne Pärna, Kim Sargsyan, Danila Frantou, Marie Roos, Cätly Talvik, Toomas Tohert, Geir Luht ja Yena Choi.

31. oktoobril ja 1. novembril esineti Shanghai International Arts festivalil, mis on Aasia piirkonna olulisim muusikafestival. Suurejoonelise festivali programmis on rohkem kui 500 etendust ja kontserti. EFK esines õhtul Shanghai kontserdimajas ning järgmisel hommikul kontserdimaja kõrvale ehitatud vabaõhulaval. Seal kõlas vaid Eesti muusika.

Turnee viimane kontsert anti Nanjingi Jiangsu Suures Teatris. Saali akustikat (teostus Marshall Day Acoustics, kes teinud mh akustilise lahenduse ka Pariisi Filharmooniale) kiitis Tõnu Kaljuste parimaks, kus on seni esinenud: "Kogetu põhjal võin öelda, et see oli parim saal, kus olen esinenud. Haruldane kõigile: muusikud kuulevad üksteist, kuulajatele nauding. Carnegie on minevik, isegi Euroopa parim Elbphilharmonie on eilne päev... Me võitsime hiinlaste südamed, seega, oli menukas turnee!"