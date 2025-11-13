X!

EKKM-i hooaja lõpetab noorte kunstnike ühisnäitus "Koos on soojem"

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) võtab kuuks ajaks üle 31 noort kunstnikku. Noorte kaasaegse kunsti liidu ühisnäitus "Koos on soojem" uurib koos töötamise, koos olemise ja kokkuhoidmise eri tahke.

EKKM-i hooaja lõpetab noorte kunstnike grupinäitus "Koos on soojem". Näituse raames usaldatakse muuseum kuuks ajaks noorte kaasaegse kunsti liidu hoolde.

"Meil oli kaks asja: me soovisime teha koos ja me soovisime teha suurt grupinäitust ilma kuraatorita. Ehk siis tegime kõik otsused ühiselt, kõik said kaasa rääkida. Me lähtusime loosungist "Koos on soojem", millele läheneti väga erinevalt – läbi EKKM-i ajaloo, et see on varem olnud elektrijaama kõrvalhoone, ja siin on talviti väga külm; läheneti läbi kultuurmaailma individualismi kriitika ja läheneti ka vormiliselt koos luues," avas kunstnik ja projektijuht Sonja Sutt "Aktuaalses kaameras".

Noorte kollektiivselt loodud kunstiteoseid näeb kolmel EKKM-i korrusel. Kunstiteosed kutsuvad sisse astuma, peal istuma, piiluma ja pikutama.

"Külaline tuleb, istub maha, ta ees on kuhi armastuskirju ja ta võib siin rahulikult lambi panna põlema. Igaühel on siin palju ära tundmist, sest kuigi me palju räägime armastusest, siis sõnad selleks on ikka ühed ja samad," tutvustas kunstnik Elo Vahtrik.

Näitus vältel toimuvad ka performatiivsed tuurid, kultuuripoliitiline duell, Tallinna linna koalitsioonileppe muudatusettepanekute töötuba, Armastuse Kabineti pidu, ühislugemised ning lõppakordina viktoriin.

Näitus avatakse pidulikult reede õhtul ning jääb kuni avatuks detsembri keskpaigani.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

