X!

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

Kunst
El Greco (1541–1614).
El Greco (1541–1614). "Püha Franciscus". U 1585–1602. Õli. Bari Püha Nikolause kirik Toledos Autor/allikas: Niguliste muuseum
Kunst

22. novembril avaneb Niguliste muuseumis näitus "Dives Toletana. Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi", mis esitleb teoseid 10. kuni 17. sajandini. Esimest korda jõuavad Eesti publiku ette Hispaania maalikunstniku El Greco teosed.

Toledo katedraali teosed kutsuvad üle tuhande aasta pikkusele rännakule läänegootidest Hispaania kuldajani. Iga teos avab näitusel Toledo mineviku eri kihte – alates 10. sajandist pärit mosaraabia liturgiaraamatust "Liber Misticusest" kuni haruldaste, monumentaalsete tekstiilide ja liturgiliste esemeteni 13.‒17. sajandist, sealhulgas katoliku monarhide Isabella I ja Fernando II valitsemisajal loodud töödeni.

Näitusel on väljas ka neli maailmakuulsa kunstniku El Greco (1541‒1614) meistriteost, mis kuuluvad Euroopa kunstipärandi tippu ja toovad esile Toledo keskse rolli kunstiajaloos. El Greco muutis Toledo valguse ja vaimu sümboliks, kohaks, kus taevas ja maa kohtuvad. Näitusel on väljas El Greco ja tema töökoja maalid "Püha Augustinus" (u 1585–1602), "Püha Franciscus" (u 1585–1602), "Püha Ildefonsus" (u 1608–1613) ja "Püha Fransiscus Assisist ja vend Leo" (u 1600). Lisaks on eksponeeritud teise Hispaania 17. sajandi suure maalikunstniku José de Ribera (1591–1652) teos "Püha Alcalá Diego (San Diego de Alcalá)" (1646).

"Toledot ja Tallinna seob siin sündinud hiliskeskaegne maalikunstnik Michel Sittow (1469–1525). Tema varaseimad teadaolevad tööd on Toledo katedraali Luna kabeli altariseina maalitahvlid ja tema viimased teosed, Tallinna Kannatusaltari tiibade maalid, asuvad siinsamas Niguliste muuseumis. Sittow alustas oma kunstnikuteekonda Hispaania ühes olulisimas pühakojas Toledo katedraalis ning teenis hiljem katoliku monarhide Isabella I ja Fernando II õukonnakunstnikuna. 2025. aastal tähistame tema surma 500. aastapäeva," rääkis üks näituse kuraatoritest Merike Kurisoo.

""Dives Toletana" tutvustab enamat kui üht Hispaania katedraali – selle ajalooline tähendus peegeldab kogu riigi ja kultuuri arengut. Pühakoja aarded esitlevad Pürenee poolsaare kuningriikide kõige olulisemaid ajaloosündmusi alates läänegootidest kuni Hispaania kuldajastuni. Vaatajate ees on tuhat aastat lääne kultuuri suurimate meistrite kunstiteoseid, mis on loodud Hispaania kõige mõjukamate monarhide ja vaimulike tellimusel. Need kunstiteosed on siiani elavad hardusobjektid, kuulutades usku läbi liturgia, milles nad osalevad. Toledo kunstipärand kehastab tuhandeaastast vaimset ja kultuurilist järjepidevust," lisas teine kuraator Carlos Alonso Pérez-Fajardo.

Näitusega kaasneb Hispaania kultuuri, kunsti ja ajalugu tutvustav publikuprogramm ning haridusprogramm vanematele kooliastmetele.

Näitus "Dives Toletana. Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi" on avatud 29. märtsini 2026.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:36

Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

11:33

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

09:49

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

09:22

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

09:15

Moonika Siimetsa "Must auk" pälvis rahvusvahelisel ulmefestivalil žürii peapreemia

09:07

Festival Võnge kuulutas välja esimesed artistid

08:48

"Nüüd sa näed mind. Nüüd enam mitte" kogus avanädalavahetusel üle 6400 külastuse

08:36

Raadio Tallinna kuu plaat. Flow Rea debüüt on linnalik, naksakas ja mängib ideedega julgelt

17.11

Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

17.11

Tartu kunstimuuseumis on avatud Henn Roode autoportreede näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.11

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

17.11

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

17.11

Ukraina noor pianist loodab Eesti kaudu maailma jõuda

17.11

PÖFF-i päevik | Eeva Mägi jätkab "Mo Papaga" Eesti filmi müütide murdmist

17.11

Baltimaade noore maalikunstniku preemia võitis EKA tudeng August Joost

09:22

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

09:49

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

17.11

Keeleminutid. Soome-ugri kirjakeelte käänulised teed

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo