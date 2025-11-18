Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

Toledo katedraali teosed kutsuvad üle tuhande aasta pikkusele rännakule läänegootidest Hispaania kuldajani. Iga teos avab näitusel Toledo mineviku eri kihte – alates 10. sajandist pärit mosaraabia liturgiaraamatust "Liber Misticusest" kuni haruldaste, monumentaalsete tekstiilide ja liturgiliste esemeteni 13.‒17. sajandist, sealhulgas katoliku monarhide Isabella I ja Fernando II valitsemisajal loodud töödeni.

Näitusel on väljas ka neli maailmakuulsa kunstniku El Greco (1541‒1614) meistriteost, mis kuuluvad Euroopa kunstipärandi tippu ja toovad esile Toledo keskse rolli kunstiajaloos. El Greco muutis Toledo valguse ja vaimu sümboliks, kohaks, kus taevas ja maa kohtuvad. Näitusel on väljas El Greco ja tema töökoja maalid "Püha Augustinus" (u 1585–1602), "Püha Franciscus" (u 1585–1602), "Püha Ildefonsus" (u 1608–1613) ja "Püha Fransiscus Assisist ja vend Leo" (u 1600). Lisaks on eksponeeritud teise Hispaania 17. sajandi suure maalikunstniku José de Ribera (1591–1652) teos "Püha Alcalá Diego (San Diego de Alcalá)" (1646).

"Toledot ja Tallinna seob siin sündinud hiliskeskaegne maalikunstnik Michel Sittow (1469–1525). Tema varaseimad teadaolevad tööd on Toledo katedraali Luna kabeli altariseina maalitahvlid ja tema viimased teosed, Tallinna Kannatusaltari tiibade maalid, asuvad siinsamas Niguliste muuseumis. Sittow alustas oma kunstnikuteekonda Hispaania ühes olulisimas pühakojas Toledo katedraalis ning teenis hiljem katoliku monarhide Isabella I ja Fernando II õukonnakunstnikuna. 2025. aastal tähistame tema surma 500. aastapäeva," rääkis üks näituse kuraatoritest Merike Kurisoo.

""Dives Toletana" tutvustab enamat kui üht Hispaania katedraali – selle ajalooline tähendus peegeldab kogu riigi ja kultuuri arengut. Pühakoja aarded esitlevad Pürenee poolsaare kuningriikide kõige olulisemaid ajaloosündmusi alates läänegootidest kuni Hispaania kuldajastuni. Vaatajate ees on tuhat aastat lääne kultuuri suurimate meistrite kunstiteoseid, mis on loodud Hispaania kõige mõjukamate monarhide ja vaimulike tellimusel. Need kunstiteosed on siiani elavad hardusobjektid, kuulutades usku läbi liturgia, milles nad osalevad. Toledo kunstipärand kehastab tuhandeaastast vaimset ja kultuurilist järjepidevust," lisas teine kuraator Carlos Alonso Pérez-Fajardo.

Näitusega kaasneb Hispaania kultuuri, kunsti ja ajalugu tutvustav publikuprogramm ning haridusprogramm vanematele kooliastmetele.

Näitus "Dives Toletana. Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi" on avatud 29. märtsini 2026.