Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

Eha Pank on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse ning Tallinna Ülikooli tervisejuhtimise erialal. Tema viimaseks töökohaks oli Apollo Groupi ettevõte Apollo Kauplused, kus ta on 15-aastase tööperioodi jooksul olnud nii keskastme- kui ka tippjuhi rollis. Viimased seitse aastat oli Eha Pank Apollo Kauplused juhatuse liige.

Nõukogu hinnangul toetavad tema kompetentsid Eesti Kontserdi kui väärtuspõhise, avatud ja tulemusliku kultuuriorganisatsiooni arengut ning aitavad tagada tasakaalu sisulise ja finantsilise juhtimise vahel. Panga liitumine Eesti Kontserdiga loob võimaluse organisatsiooni arenguks, millest võidab kogu kultuurivaldkond.

"Eesti Kontserdis töötavad oma valdkonna kõrgetasemelised professionaalid. Me näeme, et Eha kogemused ja juhtimisstiil aitavad neid tugevusi veelgi paremini ühendada ning viia organisatsiooni edasi koostöös ja arengus," ütles Eesti Kontserdi nõukogu esimees Merle Põld.

"Eha motiveeris juhatusse kandideerima võimalus suunata elava muusika arengut Eestis ning tõsta selle tuntust maailmas," lisas Põld.

Pank peab oma suurimaks tugevuseks stabiilsete ja motiveeritud meeskondade kujundamist ning tööheaolu hoidmist. "Inimesed on kõige olulisemad – juht üksinda tulemusi ei tee," rõhutas Pank.

"Pean oluliseks sisulise töö väärtustamist ja koostööd, mis loovad tugeva ja inspireeriva organisatsioonikultuuri. Mul on väga hea kogemus strateegilises planeerimises ja organisatsiooni arendamises, samuti ettevõtte finantsteemade valdamisel. Mind motiveerib võimalus suunata elava muusika arengut Eestis ja suurendada selle rahvusvahelist tuntust," lisas ta.

Eesti Kontserdi juhi kohale toimus konkurss, kuhu esitati 20 avaldust. Eesti Kontserdi eelmise juhatuse liikme Kertu Orro viimane tööpäev oli 7. novembril.