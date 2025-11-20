X!

Tuleval aastal esineb Tallinnas ansambel Laibach

Muusika
Laibach
Laibach Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

Tuleva aasta 27. mail naaseb Eestisse Sloveenia industriaalansambel Laibach. Salme kultuurikeskuses saab kuulda nii grupi viimase kahe aasta jooksul salvestatud materjali kui ka valitud palasid alates 1980. aastatest.

1980. aastal toonase sotsialistliku Jugoslaavia söekaevanduslinnas Trbovljes sündinud Laibach on rahvusvaheliselt tuntumaid endisest idablokist esile tõusnud ansambleid. Laibachi tänavu märtsis ilmunud album "Alamut" põhineb romaanil, mis käsitleb 11. sajandil tegutsenud Hassan-i Sabbahi salamõrvarite ordut. 

Laibachi liige ja ideoloog Ivan Novak on öelnud, et nende muusika on meelte ja transformatsioonide impeerium. "Me ei vastuta kõige eest, mis on maailmas halb või hea, kuid meil on hea nina tuvastamaks paiku, kus on küpsemas ohtlikud olukorrad."

Viimati esines Laibach Eestis 2023. aastal muusikali "Wir sind das Volk" ja ulmekomöödia "Iron Sky - The Coming Race" muusika ja visuaalidega. Seekord esitatakse nii oma kahe viimase aasta jooksul valminud ja seniavaldamata lugusid kui ka valitud palasid oma mahukast kataloogist läbi enam kui nelja aastakümne.

Laibach esineb Tallinna Salme kultuurikeskuses 27. mail 2026, kontserdi korraldaja on Shiftworks OÜ.

Toimetaja: Kaspar Viilup

