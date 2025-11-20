X!

Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

Teater
Heidy Purga
Heidy Purga Autor/allikas: ERR
Teater

Kultuuriminister Heidy Purga ütles ERR-ile antud intervjuus, et kuigi ta austab erateatrite ja -etendusasutuste toetusvooru ekspertide tööd, siis Theatrumi ja Elektroni tegevuse katkemine jätaks meie kultuurimaastikule raskesti taastatava tühimiku.

Nüüd leidsite ikka väikesed toetussummad Theatrumile ja Elektronile. See on ikkagi positiivne väljapääs sellest olukorrast?

Jah, ma loodan, et see on positiivne väljapääs. Miks ma sellise otsuse lisaraha eraldamiseks tegin, on see, et kultuuripoliitika kese ei pea olema mitte ainult protsesside administreerimine, aga ka vastutus kultuuri elujõu ja mitmekesisuse ees.

Muidugi ma austan ekspertide otsust, aga nende kahe etendusasutuste tegevuse katkemine jätaks meie kultuurimaastikule raskesti taastatava tühimiku.

Määruses puudub ka üleminekuperiood, mille vajadusele on viidanud ka Eesti Etendusasutuste Liit ning mitmed eksperdid. Lisaks on tegemist varasemalt toetust saanud etendusasutustega, kellel on oma valdkonnas väga lai kandepind.

Mida üleminekutoetus täpsemalt tähendab?

See tähendab seda, et kahele etendusasutusele eraldatakse 80 protsenti summast, mida nad said käesolevaks aastaks, mis aitab neil oma tegevusega jätkata.

Ministeerium võtab määruse lahti, olen enda juurde kutsunud tuleval nädalal ka loomeorganisatsioonid ja erinevad eksperdid, et algata arutelu, kuidas arendada seda hindamismudelit nii, et need suudaksid paremini arvestada erinevate loomevormide eripära, kestlikkust ja ühiskondlikku mõju.

See ekspertkomisjon tegi ka ikkagi oma töö ja nüüd lihtsalt tuli see otsus survel ümber vaadata.

Ma tulen tagasi mõnede aastate tagusesse aega, sest seda määrtust on pidevalt muudetud ja seda on muudetud etendusasutuste liidu ja erinevate ekspertide ettepanekul. Kui nähakse valdkonnas, et see vajab veel parandamist, siis tuleb uued arutelud algatada, et see süsteem saaks paremaks, arusaadavamaks, jätkusuutlikumaks, läbipaistvamaks, tagaks turvalise tunde neile, kes selles voorus osaleda soovivad ja tekitaks võimaluse ka neile, kes selles voorus varem osalenud ei ole. Pean silmas, et tekitada võimaluse siseneda sellesse vooru neil, kes sinna varem pääsenud ei ole.

See kõrvaldaks ka erakorralise lahenduse otsimised tulevikus?

Ma loodan nii.

Kuidas need summad praegu leiti, sest kultuurieelarve on niigi väga kitsas?

Jah, vastab tõele, et kultuurieelarve on kitsas, aga antud lisaraha tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist, mida me oleme hoidnud ootamatuteks olukordadeks. Iga muret tuleb vaadata eraldiseisvana ja pikemaajalisi kultuurieelarvelisi väljakutseid meil on ja neid me saame arutada kultuurieelarveliste läbirääkimiste käigus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:49

Wielsi residentuuriprogrammi Brüsselisse valiti Tõnis Jürgens

14:27

Galerii: esilinastus loodusdokumentaal "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

14:24

Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

13:07

Headreadi raamatuaasta blogi: Tristan Priimäe "101 Eesti filmi"

12:47

PÖFF-i päevik | Elisabeth Kužovniku "Stiina" võtab lühikesest kestusest maksimumi

12:42

"Plekktrummi" külaline on Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik

10:55

Kultuuriminister toetab komisjoni eitavast otsusest sõltumata Theatrumit ja Elektroni

10:32

Jaagup Mahkra andis välja romaanivõistlusel tunnustatud teose "Vaarisa moodi"

10:23

Noore muusiku preemia pälvis saksofonist Nikita Korzoun

10:19

5miinust annab kümnenda sünnipäeva puhul korraga välja viis kogumikplaati

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.11

ZZ Top esineb tuleval aastal Tartus

10:55

Kultuuriminister toetab komisjoni eitavast otsusest sõltumata Theatrumit ja Elektroni

18.11

Galerii: Tallinnas esines elektroonilise muusika legend Kraftwerk

19.11

Arvustus. Maailm ubustub üha enam

12:47

PÖFF-i päevik | Elisabeth Kužovniku "Stiina" võtab lühikesest kestusest maksimumi

19.11

Klimti portree püstitas Sotheby's oksjonil modernse kunsti hinnarekordi

18.11

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

19.11

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

14:24

Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

19.11

Sinefiil | PÖFF-i viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo