Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

Kultuuriminister Heidy Purga ütles ERR-ile antud intervjuus, et kuigi ta austab erateatrite ja -etendusasutuste toetusvooru ekspertide tööd, siis Theatrumi ja Elektroni tegevuse katkemine jätaks meie kultuurimaastikule raskesti taastatava tühimiku.

Nüüd leidsite ikka väikesed toetussummad Theatrumile ja Elektronile. See on ikkagi positiivne väljapääs sellest olukorrast?

Jah, ma loodan, et see on positiivne väljapääs. Miks ma sellise otsuse lisaraha eraldamiseks tegin, on see, et kultuuripoliitika kese ei pea olema mitte ainult protsesside administreerimine, aga ka vastutus kultuuri elujõu ja mitmekesisuse ees.

Muidugi ma austan ekspertide otsust, aga nende kahe etendusasutuste tegevuse katkemine jätaks meie kultuurimaastikule raskesti taastatava tühimiku.

Määruses puudub ka üleminekuperiood, mille vajadusele on viidanud ka Eesti Etendusasutuste Liit ning mitmed eksperdid. Lisaks on tegemist varasemalt toetust saanud etendusasutustega, kellel on oma valdkonnas väga lai kandepind.

Mida üleminekutoetus täpsemalt tähendab?

See tähendab seda, et kahele etendusasutusele eraldatakse 80 protsenti summast, mida nad said käesolevaks aastaks, mis aitab neil oma tegevusega jätkata.

Ministeerium võtab määruse lahti, olen enda juurde kutsunud tuleval nädalal ka loomeorganisatsioonid ja erinevad eksperdid, et algata arutelu, kuidas arendada seda hindamismudelit nii, et need suudaksid paremini arvestada erinevate loomevormide eripära, kestlikkust ja ühiskondlikku mõju.

See ekspertkomisjon tegi ka ikkagi oma töö ja nüüd lihtsalt tuli see otsus survel ümber vaadata.

Ma tulen tagasi mõnede aastate tagusesse aega, sest seda määrtust on pidevalt muudetud ja seda on muudetud etendusasutuste liidu ja erinevate ekspertide ettepanekul. Kui nähakse valdkonnas, et see vajab veel parandamist, siis tuleb uued arutelud algatada, et see süsteem saaks paremaks, arusaadavamaks, jätkusuutlikumaks, läbipaistvamaks, tagaks turvalise tunde neile, kes selles voorus osaleda soovivad ja tekitaks võimaluse ka neile, kes selles voorus varem osalenud ei ole. Pean silmas, et tekitada võimaluse siseneda sellesse vooru neil, kes sinna varem pääsenud ei ole.

See kõrvaldaks ka erakorralise lahenduse otsimised tulevikus?

Ma loodan nii.

Kuidas need summad praegu leiti, sest kultuurieelarve on niigi väga kitsas?

Jah, vastab tõele, et kultuurieelarve on kitsas, aga antud lisaraha tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist, mida me oleme hoidnud ootamatuteks olukordadeks. Iga muret tuleb vaadata eraldiseisvana ja pikemaajalisi kultuurieelarvelisi väljakutseid meil on ja neid me saame arutada kultuurieelarveliste läbirääkimiste käigus.