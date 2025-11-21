X!

Galerii: Hispaania maalikunstniku El Greco teosed jõudsid Nigulistesse

„Dives Toletana. Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi“ Niguliste kirikus
Laupäeval avaneb Niguliste muuseumis näitus "Dives Toletana. Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi", mis esitleb teoseid 10. kuni 17. sajandini. Teiste seas on esimest korda Eesti publiku ees Hispaania maalikunstniku El Greco teosed.

Toledo katedraali teosed kutsuvad üle tuhande aasta pikkusele rännakule läänegootidest Hispaania kuldajani. Iga teos avab näitusel Toledo mineviku eri kihte alates 10. sajandist pärit mosaraabia liturgiaraamatust "Liber Misticusest" kuni haruldaste monumentaalsete tekstiilide ja liturgiliste esemeteni 13.–17. sajandist.

Näitusel on väljas ka neli maailmakuulsa kunstniku El Greco (1541–1614) meistriteost, mis kuuluvad Euroopa kunstipärandi tippu ja toovad esile Toledo keskse rolli kunstiajaloos.

Näitusel on väljas El Greco ja tema töökoja maalid "Püha Augustinus" (u 1585–1602), "Püha Franciscus" (u 1585–1602), "Püha Ildefonsus" (u 1608–1613) ja "Püha Fransiscus Assisist ja vend Leo" (u 1600). Lisaks on eksponeeritud teise Hispaania 17. sajandi suure maalikunstniku José de Ribera (1591–1652) teos "Püha Alcalá Diego (San Diego de Alcalá)" (1646).

"Toledot ja Tallinna seob siin sündinud hiliskeskaegne maalikunstnik Michel Sittow (1469–1525). Tema varaseimad teadaolevad tööd on Toledo katedraali Luna kabeli altariseina maalitahvlid ja tema viimased teosed, Tallinna Kannatusaltari tiibade maalid, asuvad siinsamas Niguliste muuseumis. Sittow alustas oma kunstnikuteekonda Hispaania ühes olulisimas pühakojas Toledo katedraalis ning teenis hiljem katoliku monarhide Isabella I ja Fernando II õukonnakunstnikuna. 2025. aastal tähistame tema surma 500. aastapäeva," rääkis üks näituse kuraatoritest Merike Kurisoo.

Näitus "Dives Toletana. Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi" on avatud 29. märtsini 2026.

Toimetaja: Karmen Rebane

