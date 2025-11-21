X!

Janno Põldma pälvib PÖFF-i elutööpreemia

Film
Janno Põldma
Janno Põldma Autor/allikas: Antti Häkli/ERR
Film

Pimedate Ööde filmifestivali teise tänavuse elutööauhinna laureaat on filmioperaator ja -lavastaja Janno Põldma.

Äsja 75. sünnipäeva tähistanud Janno Põldma filmitööde hulka kuuluvad "Lotte reis lõunamaale", "Leiutajateküla Lotte", "Lotte ja kuukivi saladus" ja "Lotte ja kadunud lohed", "Lepatriinude jõulud" ja "Kontsert porgandipirukale" (kõik koos Heiki Ernitsaga), "Tom ja Fluffy" (koos Heiki Ernitsa ja Leo Lättiga), "1895" (koos Priit Pärnaga), "Armastuse võimalikkusest", "Sünnipäev", "Otto elu" ja "Vennad ja õed".

Operaatorina on ta üles võtnud 20 joonisfilmi, sealhulgas Priit Pärna "Eine murul", "Kas maakera on ümmargune" ja "Hotell E", Rein Raamatu "Põrgu" ja "Suur Tõll" ning Avo Paistiku "Klaabu" ja ,,Naksitrallid".

Põldma kirjutatud on lastemängufilm "Lammas all paremas nurgas", mille režissöör on Lembit Ulfsak.

Laureaadi sõnul pole ilmselt juhus, et kõigis filmides, mille režissööriks ta on olnud, on tegelaste seas lapsed.

"Kui ma hakkasin selle korduva seaduspärasuse üle mõtlema, leidsin enda jaoks vastuse. Lapsed annavad loo jutustamisel juurde ühe olulise lisaväärtuse: ma võin julgemini ja suuremalt fantaseerida, sest lapsed ei ole veel nii korralikud, distsiplineeritud ega ühiskondlikust arvamusest hoolijad nagu nende isad-emad. Laps võib filmis teha midagi pööraselt huvitavat ja naljakat, mida suured inimesed oma filmis vaevalt teeksid. Või kui, siis vaid kindla eesmärgi nimel. Lapsed ei püstita endale sääraseid eesmärke – nad on ehedad ja ausad. Filmi tehes, aga ka raamatuid kirjutades on mul palju mõnusam just sellises atmosfääris toimetada," rääkis ta.

Elutööauhinna saab Põldma kätte reede õhtul toimuval PÖFF-i lõputseremoonial.

Traditsiooniliselt annab PÖFF välja kaks elutööauhinda: ühe välismaa ja teise eesti filmitegijale – esimese pälvis tänavu Leedu näitleja Juozas Budraitis.

Toimetaja: Karmen Rebane

