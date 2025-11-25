Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed artistid

Tuleva aasta festivali teema on "Igaühel oma pill". "Teemale toetudes oleme otsinud kavasse eriliste, aga ka harjumispäraste pärimuspillidega varustatud koosseise ning oleme valmis saladuskatet kergitama. Eriliselt suurt rõõmu tunnen selle üle, et üle pikkade aastate on Viljandisse oodata muusikalist külakosti Shetlandi saartelt," ütles festivali juht Ando Kiviberg.

"HrayBery pärineb muusikaliselt väga põnevast Galicia piirkonnast Ukraina-Poola piirialalt – kohast, kus on sajandeid kõrvuti elanud poolakad, ukrainlased, juudid ja mustlased. Nende esinemised on rajud ja lood tõeliselt paeluvad ning loomulikult tahame seda meeleolu ka oma publikule pakkuda. HrayBery astus üles ka 2025. aasta Tallinn Music Weeki Viljandi pärimusmuusika festivali laval ning jättis meile sügava mulje," mainis festivali programmipealik Tarmo Noormaa.

Eriprojektiks tuuakse Viljandi pärimusmuusika festivali lavale Duo Ruut laiendatud koosseisus, kandes nime Duo Ruut³. Sedapuhku segunevad Ann-Lisett Rebase ja Katariina Kivi unikaalsed helimaastikud elektrikitarri, basskitarri ning löökriistadest koosneva bändiga.

Viljandi pärimusmuusika festival toimub tuleva aasta 23. kuni 26. juulini.