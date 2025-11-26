Havryil Sydoryk annab esimese avaliku kontserdi pärast "Klassikatähtede" võitu

27. novembril toimub Mustpeade majas noorte pianistide kontsert "Noored ja vabad: Beethoven 60", kus neli noort pianisti esitavad Ludwig van Beethoveni kirglikku ja vabaduseigatsusest kantud klaverimuusikat. Teiste seas astub üles ka tänavune "Klassikatähtede" võitja Havryil Sydoryk.

Lavale astuvad telesaates Ukraina päritolu klaverivirtuoos Havryil Sydoryk (16), Marii Heleen Matesen (17), Markus Kadaste (17) ning klaveriõpilane Kõu Praks (10).

Havryil Sydoryki kannab kontserdil ette Beethoveni 3. klaverikontserdi c-moll op. 37 koos tema enda kirjutatud kadentsiga. Tegu on sama teosega, millega taastus üles "Klassikatähtede" finaalis.

Ukrainast pärit Havryil Sydoryk hakkas klaverit mängima kuueaastasel, ta on lisaks õppinud viiuli- ja flöödimängu, kitarri, klavessiini ja komponeerimist. Sõja puhkemise tõttu Ukrainast lahkuma pidanud noormees õpib hetkel Tallinna Muusika- ja Balletikoolis klaverit Age Juurika ja klavessiini Reinut Teppi juhendamisel.