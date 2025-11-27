X!

Kinno jõuab Oscari võitnud Ukraina dokumentalisti film sõjarinde keskelt

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Kinodesse jõuab Oscari võitnud Ukraina dokumentalisti ja ajakirjaniku Mstõslav Tšernovi uus film "2000 meetrit Andrijivkani", mis näitab sõda kogu oma koleduses ja ebainimlikkuses. Tšernovi sõnul on tema jaoks oluline näidata selle maa väärtust, sest Ukraina ei ole lihtsalt meetrid ja kilomeetrid, vaid inimeste elud, veri, mälestused ja kellegi kodud.

Rühm Ukraina võitlejaid läbib strateegiliselt olulise küla päästmiseks karmi maastiku ja vaenlase pideva tule all kaks kilomeetrit ning filmi tegija Tšernov saadab sõdureid sel teel, alates käsu kättesaamisest, kuni lahinguis hukkunute mulda sängitamiseni, näidates nii sõda kogu oma koleduses ja ebainimlikkuses.

Film võitis Sundance'i filmifestivalil parima rahvusvahelise dokumentaalfilmi lavastajapreemia. Oma eelmise, 2024. aasta filmiga "20 päeva Mariupolis" võitis Tšernov parima dokumentaalfilmi Oscari. Filmi režissöör on Eestis ning pärast tänast esilinastust kinos Sõprus toimub temaga ka vestlus-arutelu.

"Eriti praegu, kui kogu maailm räägib, et rahu saavutamiseks peab Ukraina oma maid loovutama, on minu kui režissööri ja ukrainlaste jaoks tähtis näidata selle maa väärtust. Mida nad tahavad, et me loovutaks? See maa ei ole lihtsalt meetrid ja kilomeetrid, ei ole mingid nimesildid kaardil. Need on kellegi elud, veri, mälestused. See on kellegi kodu. Minu ülesanne ongi näidata seda inimlikkust ja sidemeid oma maaga," ütles režissöör Mstõslav Tšernov.

Kaader Mstõslav Tšernovi filmist "2000 meetrit Andrijivkani" Autor/allikas: Kaader filmist

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

