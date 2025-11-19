X!

PÖFF-il saab alguse rahvusvaheline Ukraina toetusaktsioon

Film
PÖFF-il saab alguse rahvusvaheline Ukraina toetusaktsioon
Pimedate Ööde filmifestivalil avaldatakse toetust sunniviisiliselt Venemaale viidud Ukraina lastele. "Kollasinised liblikad" on rahvusvaheline algatus, mille eesmärk on juhtida tähelepanu sellele, et sõja algusest alates on Venemaa küüditanud üle 20 000 Ukraina lapse.

Toetust saab avaldada neljapäeval, 20. novembril, kui üle kogu maailma tähistatakse rahvusvahelist lastepäeva ja kell 18 toimub Tallinna muusika- ja balletikooli suures saalis aktsiooni tasuta avaüritus "Kollasinised liblikad". Kõiki inimesi kutsutakse üles kirjutama kollastele ja sinistele lehekestele häid soove, mis volditakse kokku sadadeks liblikateks ja toimetatakse lasteni, kes on õnnestunud Ukrainasse tagasi tuua või kes alles ootavad naasmist.

Tallinnast alguse saava toetusürituste sarja eesmärk on koguda kokku 20 000 sooviliblikat ehk üks iga äraviidud lapse kohta. "Iga soov, mis kirja pannakse, kannab endas suurt sümboolset jõudu. Lennaku need soovide liblikad lasteni ja andku neile lootust ja kindlust, et neid ei ole unustatud," ütlesid korraldajad.

Pidulikul üritusel tulevad ettekandele Ukraina koreograafi Jaroslav Kainari tantsuduett "Tiivad" ja Ukraina helilooja Roman Hrõhorivi video-performance "Gloria" ehk muusikapala, mille esitamiseks kasutatakse Ukraina linnade pihta tulistatud Vene raketi jäänuseid. Esinevad Eestis elavad Ukraina lapsed.

Õhtu kulmineerub Ukraina režissööri Jelizaveta Holubenko lühifilmiga "Kollasinised liblikad", mis süüvib tantsu kaudu sõda kogenud lapse hinge. Avatud on ka laste joonistuste näitus "Värvid, mis toovad tagasi elu".

Üritus kuulub Pimedate Ööde filmifestivali eriprogrammi "Seistes koos Ukrainaga", mis on pühendatud ukrainlastele, kes seisavad õiguse eest otsustada ise oma tuleviku üle ja teevad sõjale vaatamata filme, millest räägib kogu maailm.

Samast kavast leiab veel Mstõslav Tšernovi "2000 meetrit Andrijivkani", Vitali Manski "Aeg sihtmärgini", Katerõna Gornostai "Ajatempel", Dmõtro Hreško "Divia, looduse jumalanna", Kostjantõn Konovalovi "Dovženko", Jegor Trojanovskõi "Kuuba ja Alaska", Katrina Lehismäe "Kadunud tähed" ja Marõna Nikoltševa "Ühel päeval tahan ma sind näha õnnelikuna".

Toimetaja: Kaspar Viilup

