PÖFF-i esimese tänuauhinna pälvib Austria režissöör Jessica Hausner

Jessica Hausner
Jessica Hausner Autor/allikas: Pressimaterjalid
Pimedate Ööde filmifestivali tänuauhinna laureaat on Austria filmitegija Jessica Hausner, kes pälvib auhinna Euroopa filmitööstuse mitmekesisuse hoidmise ja edendamise eest.

PÖFF pühendab Hausneri loomingule ka eriprogrammi "Kriipivalt kütkestav. Kummardus Jessica Hausnerile", mille kavas on tema kolm varasemat filmi "Armas Rita", "Hotell", "Lourdes" ja viimane film "Nulliklubi". Lisaks on tänavu festivali luubi all Austria uus film ehk linateosed, mis rändavad praegu mööda maailma festivale.

Jessica Hausneriga saab kohtuda 20. novembril kell 20.45 Apollo Kino Solarises toimuval "Nulliklubi" seansil, mille ta ise sisse juhatab. Samal päeval kell 17.30 toimub filmitööstusürituse Industry@Tallinn & Baltic Event raames ka tema meistriklass, milles ta räägib koos abikaasast helilooja Markus Binderiga pildi ja muusika vahekorrast oma filmide näitel.

Hausner on teinud kuus pikka filmi: "Armas Rita", "Hotell", "Lourdes", "Sõge armastus", "Väike Joe" ja "Nulliklubi", mis on võitnud auhindu paljudel festivalidel, sealhulgas Cannes´is ja Veneetsias. 2020. aastal sai Hausnerist Viini filmiakadeemia režiieriala esimene naisprofessor.

Auhinna saab Hausner kätte festivali lõputseremoonial, mis leiab aset reedel, 21. novembril kell 18 Alexela kontserdimajas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

PÖFF-i esimese tänuauhinna pälvib Austria režissöör Jessica Hausner

