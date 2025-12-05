Martti Helde mängufilm "Hõbevalge" on leidnud partnerid Soomest, Rootsist ja Lätist

Rootsi Filmi Instituut eraldas toetuse Eesti mängufilmile "Hõbevalge", lisaks on filmiga liitunud ka Soome ja Läti tootjad. Rahvusvaheline koostöö võimaldab režissöör Martti Helde sõnul kaasata filmi ka Rootsi näitlejaid.

Rootsi-poolse produtsendina projektiga liitunud Momento Filmi esindaja Erik Andersson kinnitab, et Rootsi Filmi Instituudi otsus tulenes suuresti lisaks väga heale stsenaariumile ka režissöör Martti Helde varasemate tööde kõrgest kvaliteedist ning oskusest jutustada aegumatuid, riikide üleseid lugusid.

"Rootsi Filmi Instituut nägi "Hõbevalges" suurt potentsiaali ning tõstis esile teose omanäolist filmikeelt, millega Läänemere rahvaste lugu jutustatakse. See on projekt, mis kannab endas kultuurilist sügavust ja rahvusvahelist kõlapinda," sõnas Andersson.

Filmi tegijad plaanivad Rootsi partnerite kaasabil tugevdada projekti ka loovtiimi tasandil. Näitlejad, helilooja ja mitmed valdkonna tipptegijad on plaanis kaasata Rootsist.

"On erakordne võimalus kaasata projekti Rootsi tippnäitlejaid, see lisab loole rahvusvahelisust, mida "Hõbevalge" oma olemuselt justkui eeldab. Rootsi Filmi Instituudi toetus on Eesti filmile haruldane, mistõttu on see tunnustus seda väärtuslikum," lisas filmi režissöör Martti Helde.

Filmi lugu on üles ehitatud neljale mitte-lineaarsele, kuid sisuliselt põimunud loole, mis lähtuvad soome-ugri kultuuriruumi mitmekihilisest suulisest pärimusest. Helde ekraniseering keskendub neljale soome-ugri perekonnale, avades nende rännakuid, armastuse- ja jumalaotsinguid. Režissöör tõstab teoses esile identiteedi ja vastupidavuse temaatikat.

"Hõbevalge" on inspireeritud Lennart Meri 1976. aastal ilmunud teosest, mis tähistab 2026. aastal oma juubeliaastat. Juubeliaasta avatakse pidulikult 2026. a septembris, kui Tallinna Lennusadamas avatakse Hõbevalge suurnäitus.

Filmi põhiline võtteperiood algab 2026. aasta suvel ning valmis teos jõuab publiku ette 2027. aasta esimesel poolel. Filmi Eesti-poolne tootja on Three Brothers, peaprodutsent Elina Litvinova.