Anna Hints valiti Cannes'i Kriitikute nädala mängufilmiarenduse programmi

Film
Anna Hints ja Tushar Prakash
Anna Hints ja Tushar Prakash Autor/allikas: Erlend Štaub
Film

Cannes'i Kriitikute Nädal avalikustas oma 12. Next Step programmi osalejad ehk kümme režissööri, kes arendavad parasjagu oma esimest täispikka mängufilmi. Kõikide valituks osutunud filmitegijate lühifilmid on linastunud Cannes'i Kriitikute nädalal.

Sel aastal kuulub valitute hulka ka Anna Hints, kelle lühimängufilm "Sannapäiv" linastus Kriitikute nädalal 2024. aastal. Next Stepis töötab ta oma debüütmängufilmi "Must karvane elukas" kallal. Tegu on ka esimese korraga, kui Eesti projekt on programmi valitud.

"Must karvane elukas" on tragikoomiline lugu armastusest, identiteedist ja hirmust teistsuguse ees. Film räägib Maheshist ja Liisist, India tantsijast ja Eesti kultuuriajakirjanikust, kes armuvad Eestis toimuval folkloorifestivalil. Mahesh teeb küll kõik, et uude kultuuri sulanduda, ent tema keha hakkab vastuseks transformeeruma: must karv, teravad kihvad ja naha alt pressivad sarved äratavad ellu India mütoloogilise olendi Rākṣasa, pannes proovile nendevahelise armastuse. Film segab julgelt irooniat, melodraamat, muusikat ja õudust, paljastades igapäevase rassismi nähtamatu kihi ja küsides, mida tähendab olla inimene.

"Next Step on võimalus, mida saavad vaid vähesed ja mul on suur au olla nende hulgas. See, et "Sannapäiv" linastus Cannes'is Kriitikute nädalal, avas meile ukse praegusele erilisele võimalusele. Ootan väga loomisprotsessi legendaarses kunstikeskuses Normandias, kus on kirjutanud ja filminud mitmed inspireerivad Prantsuse Uue Laine autorid," sõnas Hints.

Töötoa esimene osa leiab aset Moulin d'Andé kunstiresidentuuris, kus rahvusvahelised konsultandid nõustavad filmitegijaid stsenaariumi arendamisel ja heliloojatega arutatakse filmide muusikalist kontseptsiooni. Nädala lõpus liigub grupp Pariisi, et esitleda oma projekte Prantsuse filmitööstuse juhtivate esindajatega.

Üks kümnest osalejast pälvib ka Moulin d'Andé–CÉCI residentsi ning Next Step'i auhinna, mis sisaldab 2500 euro suurust stipendiumi ja kutset Cannes'i filmifestivalile.

Alates programmi loomisest 2014. aastal on Next Step toetanud 97 filmitegijat 39 riigist. Programmis arendatud 38 täispikka mängufilmi on jõudnud A-klassi filmifestivalidele, sellel aastal on need näiteks Morad Mostafa "Aisha Can't Fly Away" (Cannes Un Certain Regard 2025) ja Vytautas Katkuse "The Visitor" (parima režii auhind Karlovy Vary filmifestivalil).

Mängufilmi "Must karvane elukas" režissöör-stsenarist on Anna Hints, kaasstsenarist Tushar Prakash, produtsendid Johanna Maria Tamm ning Evelin Penttilä Stellar Filmist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

