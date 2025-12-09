Otse kell 14: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astuvad üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand

Mitmekülgne džässtalent Kadri Voorand ja hinnatud bassist Mihkel Mälgand moodustavad duo, mille keskmes on klaveri, bassi ja vokaali leidlik ning improvisatsiooniline mängumaa. Kontsert on kantud pühade- ja hingedeajast ning on soe ja õhuline nagu nende järgmine album "Songs to Hold You".

Toimetaja Miina Pärn.

Otseülekanne Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi kontserdist algab 9. novembril kell 14.05.