Otse kell 14: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astuvad üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand
9. detsembril jõuab kuulajate ette Klassikaraadio kontserdisarja "Viis laulu" teine kontsert, mille raames astuvad üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand. Kell 14.05 algavat kontserti saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.
Mitmekülgne džässtalent Kadri Voorand ja hinnatud bassist Mihkel Mälgand moodustavad duo, mille keskmes on klaveri, bassi ja vokaali leidlik ning improvisatsiooniline mängumaa. Kontsert on kantud pühade- ja hingedeajast ning on soe ja õhuline nagu nende järgmine album "Songs to Hold You".
Otseülekanne Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi kontserdist algab 9. novembril kell 14.05.
