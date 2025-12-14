X!

Kiwanoid avaldas neljanda albumi

Muusika
Kiwanoid
Kiwanoid Autor/allikas: Roman-Sten Tõnissoo
Muusika

Plaadifirma Glitch Please avaldas Kiwanoidi neljanda albumi "Rave For Glitched Generation".

"Rave For Glitched Generation" on tunnipikkune katkematu heliteos, mis on vormistatud üheainsa DJ-setina. Tegemist ei ole lugude kogumiga, vaid pideva voolava heliblokiga, mis imiteerib klubiformaati, nihestades samal ajal selle funktsiooni ja esteetikat. 

Album kõneleb tänapäevastest tajuprobleemidest ja meediakogemusest: ATH, tähelepanu killustumine, skrollimisesteetika, üheaegne ülevool ja tühjenemine. Kauamängiva keskmes on Z-generatsiooni post-interneti tundlikkus, mis filtreerib 1990-ndate eurotrance'i eksootika läbi glitch'i katkeva rütmika ja üleküllastunud digitaalse heli.

Kiwanoid alustas helikatsetustega 1980-ndate lõpus, oli 1990-ndatel seotud mõnede kiirete punkbändidega ning liikus umbes 2000. aasta paiku vabaelektroonikasse, eesmärgiga leida seni kuulmata helisid ja luua ainulaadseid kompositsioone.

Toimetaja: Karmen Rebane

