X!

Suri Arno Tali kehastanud näitleja Arno Liiver

Film
Arno Liiver 2019. aastal kodutalus Hiiumaal
Arno Liiver 2019. aastal kodutalus Hiiumaal Autor/allikas: Õhtuleht/Scanpix
Film

71-aastaselt lahkus meie hulgast näitleja Arno Liiver (11.10.1954–01.01.2026).

1954. aastal Mõisakülas sündinud Liiver omandas kutsekoolis elektriku hariduse ning töötas Tallinnas aastaid auto- ja taksojuhina, samuti lukksepana.

Arno Liiver sai tuntuks Arno Tali rolliga Arvo Kruusementi 1969. aasta mängufilmis "Kevade". Sellele järgnesid Arno Tali osatäitmised ka mängufilmides "Suvi" (1976) ja "Sügis" (1990).

Arno Liiver Arno Tali rollis Autor/allikas: Arnold Moskalik/ERR

Filmirolli leiti Liiver pooljuhuslikult. Arvo Kruusement kurtis tuttavale näitlejale Evald Aavikule, et filmivõtted on algamas, aga sobivat Arno Tali osatäitjat ei ole. Evald Aavik pakkus välja ühe poisi Tallinna Pioneeride Palee näiteringist, keda võiks rolli proovida. Liiveri fotot näinud Kruusement saatis teismelisele poisile kutse proovivõtetele.

Hiljem on Liiver öelnud, et näitlemine ei ole teda kunagi tõmmanud.

Käesoleva sajandi alguses asus Liiver elama Hiiumaale abikaasa vanemate koju, kus pidas aastaid koos abikaasaga kariloomi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

16:34

Suri Arno Tali kehastanud näitleja Arno Liiver

15:43

Tallinna Kunstihoone avaliku kunstiteose konkursi võitis Dénes Farkas

15:28

Uue muusika reede: Jill Scott, Hijacked, Doechii, Joost Klein jt

15:16

Koit Raudsepp: üks noores eas nähtud telesaade võib muuta su elu jäädavalt

14:36

Galerii: Neeme Järvi vaatas uusaastakontserdil tagasi 75 aastat kestnud karjäärile

13:11

Veebruari alguses jõuab kinodesse dokumentaalfilm ansamblist Puuluup

12:11

Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

10:04

Ott Sepp: soomlaste huumor vajab Eesti publiku jaoks natuke timmimist

01.01

Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

01.01

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16:34

Suri Arno Tali kehastanud näitleja Arno Liiver

31.12

Sandra Sillamaa: Sadu edu taga on aastatepikkune töö

31.12

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

01.01

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

14:36

Galerii: Neeme Järvi vaatas uusaastakontserdil tagasi 75 aastat kestnud karjäärile

15:28

Uue muusika reede: Jill Scott, Hijacked, Doechii, Joost Klein jt

30.12

Ülevaade. Kunstiaasta 2025

07.04

Martin Kuuskmann inimese kohast tänases maailmas: ei tohi muutuda kärsituks

12:11

Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

26.12

Ülevaade. Filmiaasta 2025

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo