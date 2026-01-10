X!

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

Ants Sootsi ärasaatmine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast saadeti laupäeval viimsele teele koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots.

Ants Soots suri 69 aasta vanuselt 27. detsembril 2025.

Ants Soots lõpetas 1978. aastal Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli Alo Ritsingu juhendamisel ning 1983. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi Ants Üleoja klassis.

Soots töötas 13 aastat Eesti Rahvusmeeskoori (RAM) peadirigendina. Aastal 2003 osales Soots koormeistrina CD "Sibelius. Cantatas" salvestusel, mille eest pälvis koos Eesti Rahvusmeeskoori, tütarlastekoor Ellerheina ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga Paavo Järvi juhatusel koorimuusika Grammy (2004).

Ta töötas 31 aastat (1988-2019) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, õpetades seal noori koorijuhte. Tema õpilaste hulka kuuluvad teiste seas Mihkel Kütson, Heli Jürgenson, Jüri-Ruut Kangur, Ave Sopp ja Tiiu Sinipalu. Lisaks sellele oli koorijuht tunnustatud koolitaja, viies läbi dirigeerimis- ja hääleseadekursusi, koorimetoodika loenguid ja muud.

Soots juhatas koore ka mitmetel laulupidudel, oli aastatel 1999 ja 2009 üldlaulupeo kunstiline juht ning aastatel 2004 ja 2009 üldlaulupeol meeskooride üldjuht.

Ta pälvis 1999. aastal Gustav Ernesaksa koorimuusika stipendiumi, 2002. aastal Eesti Kultuurkapitali rahvakunsti sihtkapitali aastapreemia, 2003. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi, 2004. aastal Eesti Kultuurkapitali helikunsti ja rahvakunsti sihtkapitali aastapreemia, 2008. aastal Eesti Vabariigi kultuuripreemia ning 2021. aastal Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali elutööpreemia pikaajalise, järjekindla ja jääva panuse eest Eesti koorimuusika arengusse, laulupidude mõtestamisse ning noorte koorijuhtide kasvatamisse.

Lisaks valiti Soots 2004. aastal Eesti Kooriühingu aasta dirigendiks ja 2006. aastal Eesti Rahvusmeeskoori audirigendiks.

Toimetaja: Karmen Rebane

