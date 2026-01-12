X!

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

Kunst
Kati Saarits
Vaata galeriid
6 pilti
Kunst

ARS showroom'is avati Kati Saaritsa näitus "Assamblaaž: lõiked", mis jätkab kunstniku loomingulist uurimistööd.

Näitusel "Assamblaaž: lõiked" on kontseptuaalsesse ruumi paigutatud teosed, mille lähtematerjal tuleb nõukogude-aegsete koduajakirjade vahelt leitud õmbluslõigetest ja mustrilehtedest. Mitmete materjalide ja klassikalise tarbekunsti võtete kaudu mõtestab kunstnik vanu esemeid kui kollektiivse mälu kandjaid.

"Ma tunnen, et meil just siin on mingisugune kollektiivteadvus ja kollektiivmälu koduruumide ümber, mis on meie jaoks kodused, tuttavlikud ja me jagame just seda esemekultuuriruumi. Nõukogude periood, kus esemete ringlus oli nii palju väiksem ja nii palju korduvam, on minu jaoks hästi paeluv, olles ise üles kasvanud kõikide võimaluste ühiskonnas. Siiski, ma kannan edasi seda tunnetust, mis on kodune või nostalgiline," rääkis Saarits "Aktuaalsele kaamerale".

"Selline väärindamine või siis mingite uute visuaalide või potentsiaalide loomine on osa minu praktikast. Mulle meeldibki võtta selliseid veidi tolmu all olevaid, kopitanud esteetikaid või esemeid ja proovida neid lihtsustada või ümber töötada, et nad saaksid tulla kaasaegsesse koduruumi enesekindlamalt tagasi," lisas ta.

Näitus on avatud jaanuari lõpuni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

17:37

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

17:17

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

15:34

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

12:28

Tallinnas esineb briti DJ ja produtsent Pete Tong

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

10:36

Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

09:21

Keeleminutid. Üleminek eestikeelsele õppele: kui sõnad ei kõnele

08:49

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:49

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

11.01

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

18.03

Arvustus. "Aurora" kui ühe suhte anatoomia

13.07

Suri näitleja Jörgen Liik

10.01

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

10.01

Arvustus. "Valge laev": 1944. aasta september kui spes contra spem

11.01

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

11.01

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo