Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

Näitusel "Assamblaaž: lõiked" on kontseptuaalsesse ruumi paigutatud teosed, mille lähtematerjal tuleb nõukogude-aegsete koduajakirjade vahelt leitud õmbluslõigetest ja mustrilehtedest. Mitmete materjalide ja klassikalise tarbekunsti võtete kaudu mõtestab kunstnik vanu esemeid kui kollektiivse mälu kandjaid.

"Ma tunnen, et meil just siin on mingisugune kollektiivteadvus ja kollektiivmälu koduruumide ümber, mis on meie jaoks kodused, tuttavlikud ja me jagame just seda esemekultuuriruumi. Nõukogude periood, kus esemete ringlus oli nii palju väiksem ja nii palju korduvam, on minu jaoks hästi paeluv, olles ise üles kasvanud kõikide võimaluste ühiskonnas. Siiski, ma kannan edasi seda tunnetust, mis on kodune või nostalgiline," rääkis Saarits "Aktuaalsele kaamerale".

"Selline väärindamine või siis mingite uute visuaalide või potentsiaalide loomine on osa minu praktikast. Mulle meeldibki võtta selliseid veidi tolmu all olevaid, kopitanud esteetikaid või esemeid ja proovida neid lihtsustada või ümber töötada, et nad saaksid tulla kaasaegsesse koduruumi enesekindlamalt tagasi," lisas ta.

Näitus on avatud jaanuari lõpuni.