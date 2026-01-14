Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

Soome maalikunstnik Johanna Sipilä ammutab oma õlimaalideks inspiratsiooni loodusest ja selle keskel kulgemisest.

"See looduse teema on minu jaoks väga loomulik, sest ma elan metsas, õnneks ühes sellises haruldases veel säilinud vanas metsas Lõuna-Soomes, Nuuksios. Ja mul on seal ka oma stuudio ja see on koht, kust ma saan inspiratsiooni. Ma justkui kogen loodust ja muudan selle maalimiseks, kui olen veetnud aega metsas koos oma koeraga," avas Sipilä.

Eestis pole Sipilä töid varem nii suurelt eksponeeritud. Eestiga on Sipilä aga tihedalt seotud ja aastaid tagasi võis tema töid näha paaril väiksemal näitusel Tallinnas.

"Ma elasin kümme aastat tagasi paar aastat Tallinnas. Nii et mul on palju Eesti sõpru ja kunstnikke ja ma olen siin korduvalt käinud näitustel ja üritustel," märkis ta.

Linnagalerii kunstnike majja jõudis ka Elisa Ritsingu maalinäitus "Kaetud", mida on varem eksponeeritud mujalgi Eestis. Ritsingu näitus räägib inimese püüdlusest varjata oma negatiivseid tundeid.

"Sellest, kuidas me üritame neid negatiivseid tundeid siis panna ühe sellise loori alla, et keegi teine neid ei näeks. Miks me seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et need negatiivsed tunded väljendatuna kuskil avalikus ruumis lasevad meil paista haavatavana," rääkis kunstnik.

Näitused Pärnu linnagalerii kunstnike majas on avatud 7. veebruarini.